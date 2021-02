Răzvan Lupu, bărbatul care a salvat o adolescentă care sărise pe șinele metroului a povestit, la Matinalii Digi FM, cum s-a petrecut totul. Lupu și Alexandra, o studentă de 24 de ani, au tras-o pe adolescentă de pe șine, cu o fracțiune de secundă înainte ca metroul să ajungă în stație.

Incidentul s-a petrecut miercuri după amiază, la stația de metrou Dristor 1. O adolescentă a sărit pur și simplu pe linia de metrou. Imaginile suprinse de camerele de luat vederi îi arată pe cei doi călători aflați pe peron care îi fac semne disperate să se ridice și o trag în ultima clipă, înainte de a fi lovită de metrou.

„Am auzit-o pe Alexandra țipând. Am crezut că și-a scăpat ceva, telefonul, skateboard-ul. Când m-am îndreptat spre peron, am văzut-o pe aia mică că s-a ridicat. În momentul când s-a ridicat, Alexandra a țipat: nu, nu, dă-mi mâna, atunci am fugit și eu și i-am zis: dă-mi mâna. Ulterior, a întins mâna și a venit spre noi, spre margine. Nu știu cum am reușit să o prind atât de bine de mână, cum am avut atât de multă forță să o trag atât de repede. Sunt fericit și bucuros că a ieșit așa și nu a pățit nimic”, a povestit Răzvan Lupu.

„Cred că am mai stat o jumătate de oră pe peron. Era ca orice om care trece printr-o traumă, printr-o depresie. Avea ochii pierduți, se uita în gol. După vreo 10 minute și-a mai revenit. Ulterior am vorbit cu tatăl ei. Ea are probleme de ceva timp și cu anturajul, cu integrarea ei în societate. E la a treia tentativă de suicid, din câte am înțeles, a schimbat și patru psihologi”, a adăugat el.