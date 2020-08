Procurorii DNA au confirmat indirect implicarea ministrului de Interne, Marcel Vela, într-un dosar de trafic de influenţă cu primire de 150.000 de euro, care are legătură cu un proiect derulat în perioada în care liderul PNL era primar al Caransebeşului, relatează Mediafax.

Într-un răspuns la o solicitare în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, DNA arată că în rechizitoriul trimis în instanţă pe 11 august 2020, privind o presupusă infracţiune de trafic de influenţă şi primire a unei sume de 150.000 de euro, primarul faţă de care inculpatul DNA promitea să-şi exercite influenţa este cel al municipiului Caransebeş, care începând cu 2012 a derulat proiectul “Managementul comun al situaţiilor de urgenţă în zona transfrontalieră Caransebeş – Južno-Banatski”.

Fără a-l nominaliza, anonimizând pentru mass-media numele primarului, DNA confirmă indirect că în dosar este vorba de Marcel Vela, actualul ministru de Interne al Guvernului Orban, primar al municipiului Caransebeş în perioada 2004-2016.

Potrivit rechizitoriului DNA, inculpatul “a primit suma de 150.000 de euro, în legătură cu pretinderea menţionată, într-o zi din intervalul 29.01.2015-16.04.2015, deci la un moment ulterior efectuării de plăţi în datele de 10.11.2014 şi/sau 19.12.2014, pe parcursul derulării proiectul ‘Joint Management of the emergency situations in Caransebeş – Juzno-Banatski cross-border area’, de către autoritatea achizitoare Primăria Municipiului Caransebeş către firma care a câştigat licitaţia deschisă internaţională, în speţă (…) SRL, identificată de către (…) şi avantajată în vederea câştigării licitaţiei faţă de alte firme concurente prin introducerea de cerinţe tehnice restrictive în documentaţia de atribuire, cerinţe tehnice pe care oferta (…) SRL le îndeplinea, dar care au înlăturat o parte din ofertanţii concurenţi”.

Mediafax mai arată că în respectivul dosar este invocat primarul şi funcţionari ai primăriei, iar dosarul implică şi povestea dronei dispărute/prăbuşite, proiect cu care s-a mândrit pe plan local primarul Marcel Vela la acea vreme.

