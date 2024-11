E disperat și face absolut orice pentru putere. Liviu Dragnea a fost copil pe langa mintea diabolica a lui Ci0lacu.

PSD știe si e sigur ca singura varianta sa câștige scaunul de președinte e cu un “bau-bau” contracandidat, in cazul de fata: George Simion.

Vor sa repete scenariul Iliescu vs Vadim, dar nu iau in calcul nivelul de scârba si ura anti-sistem creat si scăpat de sub control. Si va explic ce s-a întâmplat si cum se joaca, vorba aia, “in cururl gol, pe lângă scula sculată”. Iar din auzite, aliații străini nu prea sunt încântați de jocul asta.

PSD a cheltuit 38 milioane de lei in campania asta, restul abia au depășit 4-8 milioane. Majoritatea mergând ghiciți unde: PRESĂ și TV.

Din august, Simion a disparut din atentia publică. Efectiv a fost uitat, dar spălat (v-am scris acum o lună). Au fost bagati în malaxor restul candidaților.

Ciolacu mai putin ca a jucat cartea buna, a tăcut, iar cand au aparut subiecte picante care ii afectau imaginea, exemplu cazul NORDIS sau Nepotul cu contracte cu statul de zeci de milioane de euro, a platit bani grei presei sa se inchida subiectele. Iar el clasic: Nu stie, nu e de aici! E un om umil, simplu, habar nu are. Mielușel.

Tot Ci0lacu a împins scenariul cu “Simion spion rus” de acum un an. Ba că a cerut documente, ba că le-a văzut, ba că nu le-a văzut. Acum, de săptămâna aceasta, Ci0lacu e pe față AVOCATUL lui Simion. Brusc, nu mai e spion. Bine, USR-ul si-a luat-o grav in barba acum, ca ei au muscat cel mai mult momeala PSD pe subiectul asta.

Si acum ca Simion nu e spion, urca in sondaje. Si va spun sincer, are sanse mari sa il bată pe Ci0lacu daca cumva intra în Turul 2. Oamenii de dreapta vor vota pentru prima oara “răul cel mai mare” în formă de protest. Si bine vor face!

Iar atunci, romanii vor vedea cum PSD & servicii au creat AUR pentru a controla masa de votanti “anti-sistem”, exact cum USR-ul a fost creat de servicii pentru a dezbina dreapta si a controla electoratul “anti-sistem” de dreapta. Doar ca propaganda Rusiei și pandemia radicalizând societățile, curentul “anti-sistem” a devenit cam extremist.

Dar pana atunci, sustinatorii AUR nu inteleg jocul asta si vor mușca momeala PSD. Iar ce a patit PNL-ul va păți PSD.

Nivelul de ură va fi x2 fata de OUG13 si era Dragnea pentru ca oamenii cu putin creier vor intelege ca PSD a facut tot posibilul sa puna extremismul in fruntea tarii, crezand ca il poate invinge.

Iar in cazul in care Ciolacu castiga, auristii vor intelege cat de cat cum au ajutat fix partidul pe care il urasc cel mai mult (PSD) si pe care a crescut in popularitate partidul lor drag, AUR.

Iar PSD + AUR sunt condamnati sa conduca tara. Daca dreapta nu e proasta si miros ciolan. Ministerele proaste vor merge la AUR, iar cum situatia nu va fi roz (economic + tensiuni in zona), căcatul va cadea pe umerii AUR, cum a cazut pe USR la guvernare. Dar asta e scenariu cu Ci0lacu presedinte sil vom continua saptamana viitoare.

Dar pana atunci, voi, ar trebui sa va ganditi ce partid poate duce CU ADEVARAT un candidat in turul 2 si care sa-l scoata pe Simion din joc. Si din pacate sa va cacati pe principii si sa nu irositi votul. Un candidat fara un efectiv mare de partid, sa fim realisti, chiar daca ar merita, cu fiecare vot luat il va duce tot mai aproape pe SIMION in turul 2.