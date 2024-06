Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș a reprezentat județul nostru la unul din cele mai importante târguri de turism în format B2B, ITB China 2024, organizat la Shanghai în perioada 27-29 mai, târg la care au participat peste 600 de expozanți din mai mult de 80 de țări și regiuni de pe mapamond.

De-a lungul celor 3 zile, standul nostru a fost vizitat de numeroși potențiali clienți și parteneri, toți interesați de oferta noastră.

Vizibilitatea Maramureșului a fost optimizată și prin cele trei interviuri date presei chineze, prin prezentarea ofertei turistice a județului (dublată de o degustare de produse tradiționale aduse de acasă) în cadrul manifestării de succes „Romania: The Gateway to Eastern Europe – Networking & Business Opportunities”, precum și printr-o întâlnire separată cu media și cu anumiți influenceri chinezi.

Standul României, organizat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, a beneficiat de prezența și suportul E.S. Horia-Dan Maxim, ambasador al României în Republica Populară Chineză, E.S. Radu Fodoreanu, Consul General al României la Shanghai şi a domnului Andrei Panait, consilier economic în cadrul Biroului de Promovare Comercial-Economică Shanghai.

Atenția acordată evenimentului a fost majoră, având în vedere numărul enorm de chinezi din clasa medie și superioară care plănuiesc să viziteze Europa și fiind cunoscută predispoziția acestora pentru cheltuieli generoase.

Delegația română a fost alcătuită din reprezentanți ai M.E.A.T. (mulțumiri echipei ministerului, care a făcut ca totul să iasă bine), al O.M.D. Maramureș, plus alți cinci expozanți autohtoni, la care s-a adăugat naistul Gabriel Costin Furtună, care a asigurat partea muzicală pe durata manifestării.

Toate premizele duc la concluzia că prezența noastră în premieră la Shanghai a fost una benefică, care urmează să se materializeze prin creșterea numărului de turiști chinezi ce vor introduce județul Maramureș pe lista locurilor de vizitat.