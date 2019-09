Oare de ce în județul Sibiu nu se poate?BOGDAN TRIF, președintele PSD SIBIU: "Am semnat, în calitate de ministru al Turismului, la începutul acestui an, contractul pentru pârtia pentru sanie de vară de la Borsec și astăzi lucrările sunt finalizate în proporție de 50%. La Maramureș, acum aproximativ două luni, am semnat contractul de finanțare în valoare de aproximativ 22 de milioane de euro, pentru pârtia de schi de la Borșa, iar astăzi utilajele sunt pe teren și lucrările sunt în toi. Din păcate, până la ora actuală, pentru județul Sibiu, nu a fost depus niciun proiect de anvergură la Ministerul Turismului. Aștept o implicare, în special pentru zona stațiunii Păltiniș, din partea Consiliului Județean, a primăriei Municipiului Sibiu și a celorlalte UAT-uri care au teren în zonă. Proiectele trebuie concepute și scrise de autoritățile locale, iar finanțarea este asigurată de Ministerul Turismului, în cazul stațiunii Păltiniș în proporție de 90%. Am văzut cum accesează banii ministerului alte autorități locale din alte județe, deci, se poate și la noi în Sibiu, doar să se dorească acest lucru!"Video realizat ieri la șantierul pârtiei de schi din localitatea Borșa, județul Maramureș.

Publicată de PSD Sibiu pe Luni, 16 septembrie 2019