Așa cum ne-am obișnuit de peste 10 ani , Maramureșul este lider la curățenie generală în acțiunea organizată de Let’s Do It, Romania! sub genericul Ziua de Curățenie Națională . Anul acesta evenimentul civic trebuia să aibă loc azi, 17 octombrie 2020.

Situația impusă de pandemie în care siguranța și sănătatea sunt pe primul loc, au transformat voluntarii de ieri în voluntarii de azi, care acum utilizează o aplicație de cartografiere TrashOut, din aplicația oficială World Cleanup Day, pe platform 4B. Acest lucru face posibil ca în continuare cei care iubesc natura să contribuie prin semnalare zonelor cu deșeuri, folosind aplicația de identificare, fotografiere și cartare a mormanelor de gunoaie.

Aplicația de mobil TrashOut poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay.

Cu ajutorul platformei 4B, voluntarii Let’s Do It, Romania! validează datele colectate din aplicația TrashOut (adică zonele cu deșeuri raportate), furnizează datele de contact ale autorităților, monitorizează și actualizează statusul zonelor identificate, asigurând astfel un dialog permanent cu autoritatea responsabilă. Nu voluntarii sunt cei care curăță zonele propriu-zis, ci autoritățile responsabile. Prin proiectul 4B autoritățile primesc notificări și sesizări pentru a interveni în a păstra o comunitate curată.

“Suntem într-un moment atipic în care acțiunile noastre s-au mutat în mediul on-line. În calitate de coordonator județean Let’s Do It, Romania vă adresez rugămintea de a deveni voluntari digitali. Dragostea și respectul pentru natură face parte din noi, iar în contextul actual puteți folosi platforma 4B prin aplicația TrashOut.

Vorbim de o cartare a gunoaielor print-un simplu click cu telefonul dar care devine sesizare pentru autoritățile locale. Vorbim de implicare și responsabilitate . Sunt optimistă de aceea vă dau întâlnire la Ziua de Curățenie Națională în luna mai 2021, cand ne vom vedea față în față!” a transmis , Pop Silvia – Coordonatorul județean Let’s Do It, Romania! din Maramureș