Trafic rutier in condiții de iarna. Zăpada frământată cu grosimea de pana la 1 cm se găsește depusa pe sectoarele de drumuri naționale si județene din judet. Angajații sectiei de drumuri nationale au actionat cu 40 de utilaje si au împrăștiat 485 tone de material antiderapant. Pe sectoarele de drumuri judetene s-a intervenit cu 38 de utilaje si s-au raspandit 668 tone de material antiderapant. Cerul este acoperit. Pe rețelele de socializare, șoferii au indicat probleme în trafic în zona Șomcuta Mare și pe DN 18 B, între Cernești și Târgu Lăpuș.

Ninge in zona înaltă de munte, fulguiește in zonele de deal. Vizibilitatea in trafic este buna. Vântul prezinta cu intensificari temporare in zona inalta de munte. Utilaje de deszăpezire sunt in trafic si actioneaza cu material antiderapant pe sectoarele de drumuri nationale si judetene.

Stratul de zăpadă măsură pana la 39 cm la stația meteo Iezer, 15 cm la Cavnic si in Pasul Gutâi, 13 cm la Firiza, 9 cm la Târgu Lăpuș, 8 cm in Baia Mare si la Ocna Șugatag.

Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost usor variabile. Nu au fost inregistrate probleme. Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, variabil in a doua parte a zilei. In prima parte a zilei pe arii restrânse la munte vor mai cadea ninsori slabe, iar spre sfarsitul intervalului, izolat vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla slab la moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 grad si 2 grade, iar cele minime intre -4 si 0 grade. Izolat, in zonele joase noaptea si dimineata se va semnala ceata.