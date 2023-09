Sâmbătă, 16 septembrie, începând cu ora 09:00, are loc o nouă ediţie a celei mai mare campanii de ecologizare „Let`s do It, Romania!”.

În Baia Mare, pornirea va fi de pe platou, zonele vizate pentru ecologizare fiind Usturoiul, Barajul Firiza, Parcul Regina Maria și împrejurimile școlilor din municipiu.

S-au înscris 41 de primării din Maramureș, care și-au asumat că vor ecologiza sâmbătă, dar lista este încă deschisă. Asociația Garda Ecologică Baia Mare, organizatoarea campaniei de ecologizare la nivel județean, a pregătit deja saci menajeri și mănuși pentru toți voluntarii.