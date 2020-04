Această pandemie a blocat, într-un timp foarte scurt, granițele întregii lumi. Tot mai mulți români sunt disperați că nu pot ajunge acasă, deși guvernanții ne-au asigurat, în tot acest timp, că fiecare cetățean va putea reveni în țară. Este cazul unui grup de femei aflate în zona Bologna, Italia, cărora în 30 martie 2020 le-a expirat contractul de muncă și acum sunt disperate că nu știu cum să revină acasă. Cu cele două săptămâni pe care le vor petrece izolate vor putea ieși, cel mai probabil, după Sfintele Paști din carantina instituționalizată, dar măcar vor fi aici, în România.

„Am intrat în legătura cu româncele noastre prin intermediul președintelui Consiliului Județean Maramureș, la care a apelat una dintre maramureșencele noastre și care este tocmai din comuna noastră, Cupșeni. Așa am aflat că sunt 25 de românce, din care 18 maramureșence, care nu știu cum și când vor putea să revină în țară, pentru că transportul aerian este blocat, transportul rutier se acceptă doar pentru mașinile peste 3,5 tone, iar transport de persoane nu este permis.

Consulatul României din Bologna nu ne poate ajuta, pentru că nu asigură transport de persoane, femeile nu știu la cine să apeleze, iar noi, autoritățile locale, nu știm cum putem să le venim în ajutor, pentru că nu depinde de noi”, spune Lucia Butcure, primarul comunei Cupșeni.

„Alături de prefectul de Maramureș, care este președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și de președintele Consiliului Județean, care este vicepreședinte al aceluiași comitet, am contactat Ministerul Afacerilor Externe și am transmis spre Consulatul din Bologna actele tuturor acestor femei care așteaptă o soluție din partea celor care ne conduc la nivel național. De două zile așteaptă să fie contactate… însă așteaptă în zadar!

Am discutat și cu primarul din Mireșu Mare, Ioan Mătieș, căruia îi mulțumesc public pentru faptul că încearcă să ne ajute cu transportul, dar discuții am avut și cu primarul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș, care a reușit să aducă borșenii acasă din diverse colțuri ale Italiei. Mi-a explicat, însă, că acum este tot mai greu și că soluțiile sunt tot mai puține. Haideți să ne solidarizăm și noi și, în Sfântul Post al Paștelui, să găsim soluții pentru aceste femei care nu-și doresc decât să ajungă în România, în Maramureș, să revină aici unde este locul lor!

Este clar că ajutorul nu va veni de la guvernanți (nu sunt zboruri, nu sunt curse regulate terestre), deci vă rog, pe toți cei care citiți aceste rânduri, dacă puteți să ne oferiți o soluție, nu ezitați să o faceți, v-am fi veșnic recunoscători și veți face un bine uriaș unor românce care sunt disperate și deznădăjduite!

Să fim solidari în aceste momente, să rămânem uniți și să ne ajutăm unii pe alții! Femeile se vor supune tuturor regulilor impuse de autorități, vor intra fără nicio discuție în carantină, însă așa cum i-am adus acasă pe mulți alții, să facem un efort comun și să le aducem și pe ele, sunt ale noastre!

Să ne ajute Dumnezeu pe toți!”, a mai spus Lucia Butucre.