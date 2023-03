In intervalul 25 – 26 Martie, in Flachauwinl – Austria a avut loc concursul ”Mystery Series” concurs organizat de Burton. Circuitul mondial are 19 etape in toata lumea, cu 7 etape si in Europa, una dintre ele fiind etapa din Flachauwinkl, Austria, etapa la care a participat si sportivul baimarean Patric Ilut, aka The Flying Boy.

Etapa din Austria a avut un numar de 200 de atleti la start .Premiile mari au atras foarte multi concurenti , dar numarul participantilor a fost limitat de catre organizatori . La concurs, atletii au fost impartiti pe mai multe categorii de varsta, Patric participand la categoria „youngsters ” dedicata sportivilor sub 16 ani . La start au fost prezenti si riderii pro ai brandului Burton, staruri ale snowboardingului mondial, si cei mai buni rideri din Europa si nu numai. Patric a castigat competitia de Banked Slalom la categoria lui de varsta cu timpul de 01.05.51 , si „trick of the day allover„- cel mai bun trick al zilei dintre toti particpantii ( fara limita de varsta) , in concursul de „Best Trick „!

Rezultatul este unul mare de tot , concursul avand un ranking mondial foarte ridicat de 3 stele , lucru care este o realizare imensa nu doar pentru Patric, ci si pentru sportul romanesc .

Patric mai are 2 concursuri internationale in luna Aprilie, dupa care începe in forța sezonul de skateboarding. Noi il felicitam si ii tinem pumnii pentru urmatoarele competitii!