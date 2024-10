Cine urmărește cam ce se întâmplă prin țară poate constata, mai ales în ultima perioadă, că peste tot se întâmplă câte ceva demn de consemnat. Aflăm că s-a dat în folosință centura ocolitoare a municipiului Sfântu Gheorghe, că la Oradea s-a construit al nu știu câtelea pasaj rutier, că se lucrează în draci pe mai mule autostrăzi, inclusiv la tunelele care trec pe sub dealuri și munți, că s-a deschis circulației tronsoane semnificative de drumuri expres, că se construiesc poduri și viaducte în diferite zone, că se reabilitează segmente de căi ferate, că…

Drumul expres Baia Mare -Satu Mare, mă rog, acum pe hârtie a fost rebotezat Autostrada Nordului care va trece prin Satu Mare, Baia Mare, Dej, Bistrița și va ajunge în Suceava nici pe planșa desenatorilor n-a ajuns, speranțele de începerea lucrărilor au termen de vreo zece ani de aici înainte. Nu am fost în stare să legăm cele două orașe din zonă în atâția ani și acum ne aburesc cu această autostradă. Vorbim de patru ani de pasajele de la Italsofa și Clubul Văcarilor și tare mi-e teamă că prin 2028 vor fi tot o temă de campanie electorală.

Baia Mare, reședința de județ nu are stadion de fotbal. Cel construit prin anii 50 e cu o latură în cimitir, trei sferturi din tribune sunt inaccesibile, riscă să se prăbușească peste morții din vecinătate. Spre comparație, stadionul din Târgoviște a fost complet reabilitat la standarde europene. Nu are echipă de prima ligă la fotbal, dar a primit finanțare pentru un nou stadion modern care va avea în jur de 10.000 de locuri. Două stadioane la un oraș mai mic decât Baia Mare.

Baia Mare, pe fruntea căreia mai stă lipită emblema „a două capitală a sportului românesc”, nu are o sală de sport performantă deși are echipe de handbal și volei în elita respectivelor discipline, ca să nu vorbim de mulțimea cluburilor private și de stat care activează la nivelul juniorilor, nu are un teren de atletism, un poligon de tir, un ștrand, o sală de scrimă. Capitala lu’ Pește prăjit…