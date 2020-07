Mii de manifestanţi nemulţumiţi de modul în care autorităţile sârbe gestionează criza coronavirusului au manifestat joi seară la Belgrad fără incidente, după două nopţi de violenţe şi ciocniri cu poliţie, scrie AFP.

Mai devreme, preşedintele sârb, Aleksandar Vucic, în drum spre Paris unde s-a întâlnit în cursul serii cu omologul său francez, Emmanuel Macron, i-a acuzat pe „huliganii criminali” că sunt responsabili de aceste violenţe.

„V-am promis că vom şti să protejăm pacea şi stabilitatea, în pofida atacurilor violente ale huliganilor criminali care ne şochează pe toţi”, a declarat el în avionul spre Paris.

Joi seară, imensa majoritate a manifestanţilor a protestat aşezată pe jos în piaţa din faţa Parlamentului. Unii au purtat pancarte pe care se putea citi: „Staţi jos” şi „Vucic mai periculos decât COVID-19”.

In Belgrade, the protestors have broken into the parliament building tonight. The current gov are criminals and autocrats just as the previous one, the one before, the one before that and so on …20+ years since I left Ser, and things are still the same pic.twitter.com/8WLmGLhZyH

— Denis Radenković (@38one) July 7, 2020