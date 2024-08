Cu ocazia Săptămânii Mondiale a Alăptării, în Baia Mare, pe Câmpia Tineretului a avut loc un eveniment dedicat promovării alimentației la sân a nou-născuților. Cu această ocazie am stat de vorbă cu Teodora Daniela Petruș, consilier în alăptare, doula post-partum și terapeut, pentru a afla dificultățile cu care se confruntă proaspetele mămici când vor să alăpteze.

REPORTER: De ce este nevoie de astfel de evenimente de promovare și încurajare a alăptării?

Teodora Daniela Petruș: Eu sunt consilier în alăptare, sunt doula post-partum ca și specializare, cu asta mă ocup zi de zi. Am observat în jurul meu că sunt foarte multe mămici care au nevoie de sprijin în a avea informația corectă și a primi un ajutor real, spre exemplu în ceea ce privește atașarea bebelușului la sân. Atunci am făcut front comun cu toate colegele mele de breaslă din zona Baia Mare ca să organizăm cel mai mare eveniment de informare, conștientizare și promovare a alăptării. Am invitat și câțiva părinți cu povesti delicate din sfera alăptării ca să ofere un plus de motivație și de curaj părinților aflați la început de drum.

REPORTER: Ce înseamnă mai exact povești delicate?

Teodora Daniela Petruș: Spre exemplu, avem o familie cu gemene alăptate exclusiv de la naștere. Este o situație delicată pentru că, de foarte multe ori, este foarte greu să alăptezi un singur copil, darămite doi deodată și ambele născute prematur, cu greutăți sub 2 kg. Mai avem o situație cu un bebeluș care s-a născut cu o malformație, a avut câteva probleme de sănătate care au necesitat intervenție chirurgicală la spitalul din Timișoara. Aici a fost un parcurs foarte dificil și cu toate acestea mămica nu a renunțat, a căutat sprijin pentru a face față situației, drept urmare bebelușul încă primește lapte matern.

REPORTER: Ce anume sau descurajează sau împiedică alăptarea?

Teodora Daniela Petruș: Problema este că sunt încă foarte multe mituri care se perpetuează, care se dau mai departe și-n rândul părinților și din nefericire sunt și instituții care încă perpetuează astfel de mituri. Atunci rolul nostru ca și consilieri în alăptare este să demitizăm aceste informații eronate și să ajutăm părinții să înțeleagă mai clar tot ceea ce s-a actualizat între timp. Pentru că, trebuie să recunoaștem că în urmă cu 30 de ani ne plimbam cu o căruță, iar în zilele noastre ne plimbăm cu o mașină electrică. La fel și alăptarea și sfera medicală a avut foarte multe evoluții.

REPORTER: De ce este importantă alăptarea?

Teodora Daniela Petruș: Alăptarea e importantă pentru că este standardul de aur în ceea ce privește nutriția și dezvoltarea unui nou născut. Este singurul timp de hrană care este 100% natural și oferă tot ceea de ce are nevoie un copil să se dezvolte și să crească.

REPORTER: Un sfat pentru proaspetele mămici?

Teodora Daniela Petruș: Să aibă răbdare, să ceară ajutor de fiecare dată când simt că le este greu, pentru că de fiecare dată orice greutate poate să fie depășită atunci când ai sprijinul adecvat.

Ana-Maria Hojda