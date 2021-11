În cursul zilei de ieri și azi-noapte, polițiștii din Sighetu Marmației și Șomcuta Mare au depistat în trafic doi conducători de vehicule care au comis infracțiuni la regimul rutier.

Un bărbat de 37 de ani din Sighetu Marmației a fost depistat de polițiștii din Sighetu Marmației pe strada Nicolae Bălcescu din municipiu, în timp ce conducea o motocicletă, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit faptul că nu deține permis de conducere corespunzător.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul.

Un alt bărbat de 41 de ani din Ciolt a fost identificat de polițiștii din Șomcuta Mare la volanul unui autoturism. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.