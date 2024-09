”Când te mai prind pe vale, te împușc, va fi ultima dată când mai calci pe aici! Te prind și te bat cu o gașcă de prieteni până te las la pământ!”.

Asta scrie în declarația pe care Gabriel Petruț a depus-o, prin sistemul online, la Poliția din Târgu Lăpuș, și pe care România Curată a citit-o. Gabriel Petruț este administratorul unei mici firme de exploatare a lemnului, Disco Forest, care a câștigat câteva licitații organizate de Ocolul Silvic (OS) Strâmbu Băiuț. OS Strâmbu Băiuț este primul din România care a primit certificare FSC, ceea ce ar trebui să garanteze că pădurea este exploatată sustenabil, inclusiv că lemnul din ea este tăiat legal.

Legat de această acuzație, am avut două discuții cu Ioan Chira, șeful OS Strâmbu Băiuț, În prima discuție, la sediul OS Strâmbu Băiuț, la care a mai participat și Horea Petrehuș, de la Asociația Valori Superioare, Ioan Chira a spus că predarea ar fi fost semnată de către tatăl lui Gabriel Petruț, care ar avea și el drept de semnătură. A doua discuție, a avut loc tot la sediul ocolului, de față cu Gabriel Petruț și tatăl lui, precum și cu reprezentanți ai Gărzii Forestiere. La rândul lui, tatăl lui Gabriel Petruț a negat că ar fi semnat procesul verbal de predare-primire. Chiar dacă n-a mai spus, direct, că procesul verbal ar fi fost semnat de tatăl lui, Ioan Chira a insistat că predarea parchetului s-ar fi făcut pe teren, nu din birou.

Cel despre care spune că l-a amenințat este pădurarul Nicolae Pop, angajat al ocolului silvic și responsabil de mai multe zone în care am documentat tăieri ilegale, confirmate și de controale ale Gărzii Forestiere, Poliției, ale ocolului silvic, respectiv Direcției Silvice Maramureș.

De altfel, pădurarul Nicolae Pop ne-a urmărit și pe noi, în timpul documentării pe teren pe care am făcut-o, împreună cu Horea Petrehuș, de la Asociația Valori Superioare, în unul din cazurile sesizate. Înainte de a intra în pădure, am oprit pe marginea drumului să discutăm cu Gabriel Petruț, care ne aștepta. După doar câteva minute, în dreptul nostru s-a oprit mașina în care se afla Nicolae Pop, care ne-a interogat agresiv. ”Ce căutați aici?”, ne-a strigat, apoi a plecat, când am vrut să deschid telefonul, să filmez momentul.

Amenințările au venit după ce controalele au confirmat tăierile ilegale din pădurile pentru care răspunde, dar, după cum ne-a spus Gabriel Petruț, și din cauza faptului că a avertizat asociațiile civice și România Curată legat de tăierile ilegale. Amenințările sunt, însă, doar o parte a lucrurilor dezvăluite de administratorul firmei Disco Forest. Așa cum am promis, în relatările anterioare despre tăierile ilegale de pe raza primului ocol cu certificare FSC din România, revenim asupra acestor acuzații, pe care Gabriel Petruț și-a asumat să le facă în fața camerei video, încă de la prima întâlnire, pe teren, cu el.

”Inginerul silvic mi-a cerut 10% ca să fie bine”

