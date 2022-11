Ministerul de Externe anunță, printr-un comunicat, că ministrul Bogdan Aurescu a dispus rezilierea în perioada imediat următoare a contractului de închiriere încheiat de Institutul Cultural Londra pentru directoarea Catinca Maria Nistor.

Este vorba de un contract de închiriere a unui apartament în centrul capitalei londoneze, după cum a dezvăluit Libertatea.

Apartamentul este situat în apropiere de Harrods, un celebru magazin londonez, iar chiria lunară este de 6.500 de lire sterline pentru 120 mp. La care se adaugă celelalte cheltuieli.

Acum, ministerul de Externe anunță că după rezilierea contractului, reşedinţa directorului ICR Londra va stabilită în sediul institutului, de la adresa 1st Belgrave Square. Şeful diplomaţiei române a dispus şi verificarea situaţiei tuturor contractelor similare.

Din 2006 și până recent, toți directorii filialei Institutului Cultural Român (ICR) din Londra au locuit într-un apartament aflat chiar în clădirea în care funcționează instituția. Venită în aprilie, actrița Catinca Maria Nistor a refuzat această locuință.

Ea a făcut cerere la MAE pentru o altă locuință, iar ministerul i-a aprobat închirierea unui apartament în centrul capitalei londoneze.

Inițial, ministerul de externe a spus că s-a ajuns la situația închirierii pentru că „nu era disponibil un spațiu de cazare adecvat”

În comunicatul MAE de acum se mai precizează că „decizia cu privire la alegerea unui spaţiu cu scop de reşedinţă a directorilor ICR nu implică în nicio etapă conducerea Ministerului Afacerilor Externe”.

„Evaluarea şi identificarea acestor spaţii aparţine unor comisii desemnate la nivelul fiecărui institut cultural românesc din străinătate de către directorii institutelor, verificarea îndeplinirii procedurii legale revenind structurilor de specialitate din MAE”, detaliază ministerul.

Reprezentanţii MAE amintesc că la nivelul ministerului sunt efectuate demersuri de operaţionalizare a noului Consulat General de la Londra vizând oferirea tuturor serviciilor consulare într-un singur spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii.

„Mutarea reşedinţei directorului ICR Londra la sediul ICR Londra poate avea loc, inclusiv având în vedere perspectiva eliberării în perioada următoare a spaţiilor din sediul său din 1st Belgrave Square în care actualmente se desfăşoară activităţi ale Consulatului General”, explică MAE.

Cine este Catinca Maria Nistor

Catinca Maria Nistor (33 de ani), numită în iulie în fruntea ICR Londra, este actriță și prezentatoare la televiziunea Aleph News, patronată de Adrian Sîrbu. Nistor este este fiica actorului român Stelian Nistor, fost lider al Lojei Masonice de rit scoțian, care are sediul central la Londra, scrie culturaladuba.ro. Părinții Catincăi Nistor sunt nașii de cununie ai fostului președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea (PSD).

Nistor a fost timp de aproximativ un an director interimar al Teatrului Bulandra, în mandatul primarului Gabriela Firea (PSD), și a fost dată afară după un protest public al actorilor de la Bulandra. Ulterior, a fost trimisă și în judecată de noua conducere interimară pentru că și-ar fi atribuit sume de bani necuvenite.

În primă instanță, pe 19 septembrie 2021, Tribunalul București a decis să anuleze contractele încheiate pe drepturi de autor și a obligat-o pe Nistor să returneze teatrului aproape 7.000 de euro. Decizia nu este, însă, definitivă.

În timpul audierilor din comisie, Nistor a susținut că a absolvit și urmat cursurile prestigioasei universități London School of Economics. Potrivit unui răspuns oficial al LSE transmis Edupedu.ro , informația este falsă. Ulterior, Nistor a susținut că are atestate că a participat la 3 cursuri de la Școala de Vară a London School of Economics.

Sursă: www.g4media.ro/