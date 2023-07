Măsura privește punctele de control de la frontiera terestră cu Regatul Spaniei, precum și punctele de control din aeroporturi. Sunt vizate de această măsură punctele de intrare în R. Portugheză din: Vila Nova de Cerveira, Valença, Monação, Melgaço, Ponte da Barca, Tourém, Montalegre, Vila Verde da Raia, Moimenta, Rio de Onor, Quintanilha, Miranda do Douro, Vilar Formoso, Terma de Monfortinho, Marvão, Caia, Mourão, Barrancos, Vila Verde Ficalho, Pomarão și Castro Marim.

Celor 21 de puncte de acces rutier li se adaugă și două puncte de trecere feroviară – Porto și Entroncamento (în total 23 de puncte de acces pe cale terestră). Verificarea persoanelor care traversează frontiera de stat a R. Portugheze va fi efectuată în mod aleatoriu.

Pe durata desfășurării evenimentului, pentru Lisabona și zona metropolitană a Lisabonei, autoritățile portugheze au stabilit un pachet de măsuri, după cum urmează:

vor fi aplicate restricții de circulație ce vor acoperi locațiile din jurul Parcului Eduard al VII – lea si Parcului Tejo, unde vor avea loc manifestările principale, astfel:

– în zilele de 1, 3 și 4 august 2023 (zona circumscrisă Parcului Eduard al VII – lea), în perimetru definit de: Av. Lusiada, Av. Do Colégio Militar, Rua da Fonte, Estrada da Luz, Estrada das Laranjeiras, Av. das Forças Armadas și de Av. Lusíadas, Eixo Norte Sul, Av. das Forças Armadas, precum și de Av. das Forças Armadas, Rua de Campolide, Av. Miguel Torga, Rua da Artilharia 1, Rua D. Francisco Manuel de Melo, va fi permisă deplasarea numai pe jos, această zonă fiind închis pentru toate tipurile de vehicule; în zonele definite de: Av da India, Av. 24 de Julho, Av. Ribeira das Naus, Rua do Arsenal, Rua da Alfandega, Praça do Comercioși de Rua 1° de Dezembro, Praça D. João da Camara, PraçaD. Pedro V, Rua Augusta, Praça do Comercio, precum și de Praça do Comercio, Av Infante D. Henrique, pe de o parte și Rua Fernando Curado Ribeiro, Alameda das linhas das Torres, Campo Grande și de Eixo Central, Rotunda Nelson Mandela, Rua das Murtas, Av. Do Brasil, Campo Grande, Rotunda de Entrecampos, Av. Da Republica, Praça Duque de Saldanha, Av. Fontes Pereira de Melo, precum și Rotunda de Entrecampos, Av. Dos Estados Unidos da América, Av. GagoCoutinho, pe de altă parte, circulația rutieră va fi supusă unor restricții.

– în zilele de 5 și 6 august 2023 (zona din jurul Parcului Tejo), în aria definită de Av. Alm. Gago Coutinho, A. Mal. Antóniode Spínola, Av. Infante D. Henrique, AV. Marechal Gomes da Costa, Av. Fernando Pessoa, Alameda dos Oceanos și de Alameda dos Oceanos, Rotunda Republica da Colômbia, IC2, precum și de Alameda dos Oceanos, Av. Dos Oceanos, Rotunda Expo 98, Av. Marechal Gomesc da Costa, RuaCintura do Porto, Av. Infante D. Henrique, va fi permisă deplasarea numai pe jos, această zonă fiind închisă pentru toate tipurile de vehicule; în zonele definite de Av. Lusíada, Av. Do Colégio Militar, Rua da Fonte, Estrada da Luz, Rua São Tomás de Aquino, Av. Rui Nogueira Simões, Az. Das Galhardas, Av. Prof. Egas Moniz, Av. Prof. Gama Pinto, Alameda da Universidade, Av. do Brasil, de RuaFernando Curado Ribeiro, Alameda das linhas das Torres, Campo Grande, Av. do Brasil și de Eixo Central, Rotunda Nelson Mandela, Rua das Murtas, Av. do Brasil, precum și de Av. do Brasil, Rua Quinta da Graça, Rua Pardal Monteiro, Av. Cidade Lourenço Marques, Rua Cidade de Bolama, Av. Cidade de Luanda, Av. Pádua, Av. Infante D. Henrique, IC2 pe de o parte, de Av. da ĺndia, Av. 24 de Julho, Av. Ribeiradas Naus, Rua do Arsenal, Rua da Alfandega, Praça do Comercio, și de Rua 1° de Dezembro, Praça D. João da Camara, Praça D. Pedro V, Rua Augusta, Praça do Comercio, precum și de Praça do Comercio, Av. Infante D. Henrique, pe de altă parte circulația rutieră va fi supusă anumitor restricții.

în zilele de 1, 3 și 4 august 2023, stațiile de metrou Avenida, Marquês de Pombal, Parque și Restauradores vor fi închise publicului călător; în zilele de 5 și 6 august 2023, stațiile feroviare Moscavide, Sacavém, Bobadela și Santa Iria nu vor fi deschise; în perioada 1 – 6 august 2023, transportul public din Lisabona și zona metropolitană va circula după un traseu și program modificate; accesul în zona de desfășurare a evenimentelor va fi permis participanților numai după efectuarea unui control antitero; este interzisă deținerea de arme, muniții, explozibili, obiecte contondente, obiecte din sticlă, corturi, substanțe interzise (lista detaliată a obiectelor interzise poate fi consultată pe site-urile instituțiilor de aplicare a legii).

Informații suplimentare privind pachetul de măsuri privind mobilitatea în Lisabona și zona metropolitană a capitalei, valabile în perioada 1 – 6 august 2023, pot fi obținute pe site-ul Guvernului Portughez la adresa: Oficial: Planos de mobilidade e segurança para a Jornada Mundial da Juventude – XXIII Governo- República Portuguesa (portugal.gov.pt).

În cazul unor situații de urgență pe durata evenimentului, cetățenii români pot apela următoarele numele: urgență – 112 (Poliția de Siguranță Publică); Garda Națională Republicană – Lisabona: +351.213.252.500; Setúbal: +351.265.242.500; Santarém: +351.243.300.091; Poliția Maritimă, comandamentul local din Lisabona: +351.918.498.025. De asemenea, pot fi accesate următoarele numere de telefon: 117 – alertă de incendii; liniile telefonice ale Gărzii Naționale Republicane – SOS Environment: 808.200.520; SOS Traffic: 800.201.855; SMS security: 961.010.200 (număr care poate fi accesat de persoanele cu deficiențe de auz). Contactele secțiilor de poliție locale ale GNR sunt accesibile la: https://www.gnr.pt/MVC_GNR/UnEnderecos.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866; apelurile la ultimele două numere de telefon fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web http://lisabona.mae.ro, www.mae.ro, pagina de Facebook a Ambasadei României la Lisabona şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.