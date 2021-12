Surorile Maria și Ligia Hojda au devenit cunoscute publicului larg cu șapte ani în urmă, datorită prestației lor în cadrul emisiunii „Vocea României”, iar surpriza pregătită de familia muzicală pentru acest sfârșit de an poartă denumirea de MA RA MU. „Suntem Ligia Hojda, Maria Hojda, Flavia Hojda, Francesca Hojda, Iuliu Hojda, Pavel Ulici, Corneliu Ulici, două familii care s-au reunit si au dat naștere proiectului MA RA MU. Odată cu Ma-Ra-Mu, ne-am dorit să creăm un spațiu în care tradiționalul și arhaicul să își găsească loc în contemporan. Am colindat prin vârste, am înțeles semnificațiile și esența vechilor tradiții, iar acum, am șters de praf cutiuțele în care am adunat cele mai frumoase colinde pe care le-am auzit la părinți și bătrâni, pentru a le integra și resuscita într-o formă nouă, potrivită fiecăruia dintre noi“, au transmis membrii acestui proiect muzical. MA RA MU a lansat în aceste zile cinci colinde care se pot asculta pe diverse platforme de streaming.

Cu trei ani în urmă, Maria Hojda s-a mutat de la București la Timișoara și a devenit solista formației The TM Groove, alături de care a susținut un concert inedit în prima zi a lunii decembrie pe scena din Piața Libertății, unde artiștii au realizat o colaborare de zile mari cu Ansamblul Timișul. „Primele instrumente la care am cântat au fost oalele și lingurile bunicii; frunzele de salcâm; chitara tatălui meu; elastic pe care îl legam de două bețe și ascultam fascinați cum se schimbă notele atunci când îl tensionezi sau detensionezi; mai târziu, un pian micuț pe care l-au cumpărat părinții. Apoi am studiat pianul în clasele I-IV și V-VIII – violă. Prima dată am urcat pe scenă la vârsta de 5 ani, împreună cu Ligia și tatăl nostru. Am cântat o piesă folk, compusă de el“, ne-a declarat Maria în cadrul unui interviu pe care-l puteți citi în întregime aici.

Sursă: PressAlert.ro