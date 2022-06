Lupu Rednic a fost implicat într-un accident de mașină, joi, în București. Artistul se afla la volan și a făcut primele declarații despre întâmplarea nefericită.

În cursul zilei de joi, Lupu Rednic a fost implicat într-un accident de mașină. Din fericire, artistul nu a pățit nimic grav, ci doar s-a ales cu câteva zgârieturi. Autoturismul în valoare de 100.000 de euro a fost avariat. El a încercat să evite o altă mașină, moment în care a pierdut controlul volanului după ce s-a lovit cu roata într-o bordură.

„Eram singur în mașină. Mă întorceam spre casă după ce rezolvasem o treabă și am avut impresia că o altă mașină, ce venea din față, nu s-a încadrat bine pe șosea. Mai ales că exact în acea zonă se face o curbă. Ca nu cumva să ne acroșăm, am făcut o manevră ușoară, am tras ușor de volan spre dreapta. Numai că ghinionul a făcut ca roata să prindă ușor bordura și să mă arunce cu mașină cu tot în stâlpul de iluminat. Nu am pățit nimic, doar niște zgârieturi la mâini, de la airbaguri!”, a descris Lupu Rednic cele întâmplate.