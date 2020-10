Tot mai multe vești triste vin din lumea muzicii maramureșene. După moartea tragică a rapsodului Vasile Barani, un alt violonist a pierdut lupta cu viața. Este vorba despre Fabian Ghișe, unul dintre violonoștii de excepție ai orchestrei Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

Vestea tragică a fost dată chiar de către unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, care susține că a vorbit telefonic cu el ultima dată, chiar în dimineața zilei de ieri.

Potrivit primelor informații, Fabian Ghișe ar fi murit pe fondul unei răceli netratate la timp, care a degenerat, aducându-i în cele din urmă, complicații la plămâni.

Apropiații, prietenii, colegii de breaslă și toți cei care l-au cunoscut sunt în stare de șoc, iar mesajele de condoleanțe curg pe rețelele de socializare:

„Dumnezeule, de ce trebuie sa plece dintre noi oameni asa tineri, cu viata inainte? M-ai lasat fara cuvinte si cu un gol imens! Cum sa ne adunam puterile sa mai cantam fara tine? Baza noastra! Cine imi mai citeste gandurile? Ai plecat prea devreme sa canti ingerilor…Inca sper sa imi raspunzi la telefon si sa imi spui ca nu e adevarat!

Drum lin colegul si prietenul meu drag! Dumnezeu sa te odihneasca in pace!” scrie Bianca Jarda, colega sa de trupă.

„Nu putem exprima în cuvinte cât de trist este să auzim vestea despre pierderea unui om, coleg, si prieten ca Fabian Ghişe

Am avut placerea de a colabora in cadrul turneului FolkCore DeTour, Rockstadt Extreme Fest, FolkCore Reloaded, si altele, alaturi de Ansamblul Folcloric National Transilvania, unde Fabian era intotdeauna atent, gata sa sara in ajutor, descretind fruntile cu o gluma si cu buna dispozitie. Salile de spectacole vor fi mai sarace, acum ca Fabian nu va mai fi, sa cante cu sensibilitate si voie buna. Condoleante familiei si tuturor apropiatilor.” se arată în mesajul postat de membri trupei Dirty Shirt.

Drum lin spre ceruri, Fabian Ghișe!