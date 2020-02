„Domnule Boloș (n.m. ministrul Fondurilor Europene), am luat decizia de a nu publica OUG -urile pe care le ați înaintat. Tema este mult prea delicată. Deja pârâcioșii care fac rău României au început să trimită tot felul de păreri. Fiind vorba de proceduri europene, noi nu avem voie să facem modificări care să fie contestabile. Vă solicit, pe fiecare dintre măsuri, să pregătiți soluții de reglementare. Acolo unde este nevoie de lege, pregătiți proiecte de lege pe care să le înaintăm în Parlament și acolo unde nu e nevoie, faceți corecturile necesare”, a declarat premierul Ludovic Orban la începutul şedinţei de Guvern de astăzi.

Declaraţia lui a fost aspru taxată de jurnalişti care s-au grăbit să analizeze ce a vrut să spună premierul.

„Ha! Am crezut că nu aud bine începutul ședinței de guvern. Am așteptat să văd textul scris. Am mai ascultat o dată declarația. Da, e adevărat! Ăștia sunt nebuni!

Recapitulăm: cu câteva ore înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură, Guvernul emite 25 de ordonanțe de urgență, într-o ședință prelungită până la mijlocul nopții. Primul-ministru motivează delirul legislativ cum că el nu a dat ordonanțe #NoapteaCaHotii, ci a emis acte absolut necesare, pentru binele românilor. S-au lămurit până și securiștii lor că ordonanța Costache nu e bună. Ca să mă refer doar la un act, dar să vină, azi, Orban și să-și avertizeze propriul ministru că nu-i mai publică ordonanțele mi se pare culmea culmilor. Păi, să vedem de ce:

1. Toate OUG sunt semnate de prim-ministru, nu doar de ministrul de resort. A veni acum și a spune că a luat decizia de a nu mai publica ordonanțele pe care ”le-a emis” ministrul, ca și când ministrul ar fi făcut-o de capul lui, la el în curte, e curată nesimțire. Față de propriul ministru și față de noi, românii spre binele cărora a spus Orban că a emis ordonanțele.

2. Trebuia ca Executivul să gândească înainte de a adopta ordonanțele dacă sunt cu adevărat benefice sau, dimpotrivă, dăunătoare României. Să verifice dacă poate emite modificări pe proceduri europene, deși se presupune că și un lipitor de afișe venit ieri la partid știe acest lucru. Să vină Orban și să dea vina, exact ca PSD, pe ”pârâcioșii care fac rău României” e rușinos. De două ori: pentru demnitatea lui de vechi om politic și pentru noi, poporul, care suntem luați de proști.

3. Dacă reglementările despre care vorbește Orban se puteau adopta prin Parlament, de ce a emis OUG în ajunul zilei în care știa că-i va fi demis Guvernul? Pentru ce a riscat să-și facă partidul pulbere? Spune acum că trebuie făcute corecturi. Dacă știa că OUG sunt greșite, de ce le-a adoptat fără să le corecteze înainte? Dacă nu știa, de ce nu știa? Dacă nu era nevoie de reglementări, de ce le-a emis? A mai și insistat, el și toți peneliștii, că ordonanțele erau absolut necesare. Incredibil!

Din toate considerentele expuse, spun că Orban face greșeli după greșeli și din ce în ce mai grave. Pe toate le va plăti PNL, degeaba se amăgesc acum. Prima: intrarea la guvernare într-un moment total inoportun. A crede că poți guverna cu un plus de cinci voturi peste limită, și aceea extrem de volatilă, este dovadă de imaturitate politică. Nu ar fi trebuit să conteze faptul că ar fi fost mai dificilă campania pentru Președinție, nici că Iohannis nu ar fi câștigat cu 65%, ci doar cu 55%, să zicem. Nu orgoliul personal e substanța în politică. Ar fi trebuit să conteze câștigarea alegerilor parlamentare, acesta fiind scopul esențial pentru a putea legifera conform programului politic. Oportunitatea a fost ratată. PNL va începe să scadă, iar trendul nu se va mai opri până la alegeri, fie ele anticipate sau nu. Apropo, de ce credeți că PSD a făcut blat cu PNL pentru anticipate? De rău ce le e celor din PSD?

A doua greșeală: forțarea alegerilor anticipate, întorcând sensul Constituției de la scopul procesului electoral înainte de termen pentru a rezolva o criză. Chiar dacă acum sunt puțini care înțeleg acest risc, majoritatea fiind pe valul propagandist că anticipatele sunt singura soluție, se va vedea mai târziu, peste ani ce va însemna acest precedent. PNL s-ar putea să plătească scump moftul de azi.

A treia greșeală: promovarea, în perioada de criză, a ministrului grindă, care afundă și mai tare PNL. E ca și când ar apăsa cu piciorul pe capul unuia care abia se mai ițește din mlaștină. Omul ăsta trebuie scos din guvern, nu lăsat să zburde pe la TV. Nu are ce spune. Este lipsit de erudiție. Are o problemă cât casa de peste 500 mp. Nu e doar zero, el dă cu minus.

A patra greșeală: refuzul de a dubla alocațiile copiilor. Tot chestiune de orgoliu. Soluții existau, dar peneliștii n-au vrut să facă jocul PSD. Mamele sunt, de regulă, motorul familiilor. A refuza un drept acordat copiilor lor, prin vot, înseamnă a-ți tăia o șansă uriașă de a fi susținut de mame. Și de tinerii de 18+, care sunt încă în liceu și care votează anul acesta pentru prima oară. Nu mai adaug declarațiile total neinspirate cu privire la pensii.

A cincea greșeală: emiterea a 25 de OUG într-o noapte, fără avizele obligatorii, completată acum cu învinovățirea ministrului Fondurilor Europene și a oamenilor răi și pârâcioși.

Ludovic Orban ar trebui să-și asume toate erorile. E șeful PNL, nu o marionetă precum Grindeanu, Tudose sau Dăncilă. Dacă e, totuși, o marionetă, atunci, spre rușinea lui, va păți la fel. Ar trebui să știe că, deși oratoria ajută în politică, nu e suficientă. La fel și propaganda. N-am atins (încă) nivelul Rusiei și al Ungariei, de aceea, în cazul României, propaganda nu e de ajuns. Dar, cine știe? Încet-încet… Ar trebui să nu ignore că greșelile se întorc și fac rău multiplicat. Aduc aminte că numai Ponta a mai făcut ce face Orban azi: a emis o OUG pentru modificarea Legii audiovizualului, complet abuzivă și nocivă. A anunțat-o la briefingul de presă. Văzând reacția pieței audiovizuale, a renunțat s-o mai publice în Monitorul oficial. Spre deosebire de Orban, Ponta n-a dat vina pe oamenii răi. Dacă am ajuns să fac o comparație pozitivă cu subiect Ponta, înseamnă că peneliștii au ajuns foarte-foarte jos. Ce păcat!”, a spus Narcisa Iorga.