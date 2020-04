Pandemia de coronavirus unește oamenii, dar în aceeași măsură îi poate învrăjbi. Este cazul în multe dintre localitățile din Maramureș, iar pe tema asta, Lucia Butcure, primarul localității Cupșeni, a lansat un nou mesaj pe rețelele de socializare în care le vorbește concetățenilor despre măsuri de protecție ce trebuie luate cu ocazia sărbătorilor.

„Ne pregătim de sărbători într-un fel cum nu ne gândeam până în urmă cu două luni: în liniștea caselor noastre și doar alături de membri familiei. Este primul an în care nu mai văd în jurul meu agitația atât de obișnuită înainte de Paști, când nu mai alergăm toți, înnebuniți, de la muncă la magazin și din nou acasă pentru a pregăti toate cele necesare unei zile de duminică în sărbătoare.

Mă gândesc, acum, la toți cei care serbează Paștele catolic și la faptul că, la fel ca și noi, cei care vom serba Paștele săptămâna viitoare, își vor vedea familia, cel mai probabil, pe internet sau vor discuta la telefon.

Mă mai gândesc că duminică este ziua de Florii și îmi amintesc cu drag cum ne întâlneam până anul trecut la biserică și apoi îi felicitam pe toți cei care poartă nume atât de minunate de flori. Mai mult, acum parcă îmi doresc cu mai mare ardoare să merg la Moși și să înălțăm rugăciuni pentru cei plecați dintre noi.

Vreau să știți, însă, dragii mei, că personal, ca și primar al comunei Cupșeni, sunt foarte mândră de fiecare dintre voi. Sunt foarte mândră pentru că respectați măsurile impuse de autorități, că vă acoperiți fața când ieșiți din case, că vă completați declarațiile pe proprie răspundere, că atunci când a fost cazul v-ați autoizolat la domiciliu alături de familie…. și mă bucur din adâncul sufletului că la noi în comună nu avem niciun bolnav.

Și vreau să încheiem această pandemie la fel, pentru că suntem cu toții oameni civilizați, care ne respectăm pe noi și pe cei din jur. Și împreună vom ieși cu bine și din asta, sunt convinsă!

Se pare că din această izolare am învățat să ne iubim mai mult unii pe alții, am realizat încă o dată că nimic nu este mai prețios decât sănătatea și am dat cu toții dovadă de responsabilitate. Și pentru toate astea, vă mulțumesc, dragii mei!

Azi, însă, doresc să le transmit, din adâncul sufletului, “Sărbători fericite” tuturor celor care serbează Paștele Catolic și să le doresc, din inimă, un sincer și călduros ”La mulți ani!” celor care mâine își vor serba ziua numelui. Și vreau să știti cu toții că deși nu vom putea lua lumina sfântă nici cei care au sărbătorile acum, nici cei care le avem săptămâna viitoare, lumina este, în fapt, în sufletul fiecaruia dintre noi.

Să ne păstrăm credința!”