Social-democratul Alexandru Rafila a fost confirmat cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de el în această seară, după ce a primit rezultatul testului.

„Mă simt bine. Sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat și la mine că am infecția. Sunt ok. Nu am probleme deosebite”, a declarat Alexandru Rafila, la Antena 3.

Oficialul spune că a respecctat măsurile impuse de pandemie, a purtat masca, dar s-ar fi infectat de la un coleg.

„Am purtat masca, toată problema a fost legată de contactul cu un coleg (care avea COVID-19 – n.red.), copiii noștri s-au jucat și mâncat împreună și asta a fost”

Recent, el a anunțat că s-a izolat, fiind suspect de infecție cu SARS-CoV-2, în cele din urmă aceasta fiind confirmată.

Prof. Dr. Alexandru Rafila este şeful Disciplinei de Microbiologie al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” şi şeful Laboratorului Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti. A absolvit facultatea în 1987 şi şi-a obţinut titlul de doctor în medicină în 2004. Din 2000 a activat ca medic primar în specialităţile de medicină de laborator / microbiologie şi sănătate publică. A fost directorul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi a deţinut funcţiile de Secretar de Stat pe probleme de asistenţă medicală şi sănătate publică, fiind şi în repetate rânduri consilier personal al Ministrului Sănătăţii pe problema politicilor de sănătate.

Pe lângă activitatea remarcabilă desfăşurată în România, expertiza Prof. dr. Rafila este recunoscută şi în străinătate, fiind expert OMS, NATO şi al Comisiei Europene. A deţinut funcţia de membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (2014-2017) şi a reprezentat România în comitetul director al ECDC (2009-2014). Recent a fost ales de către OMS să reprezinte România în comitetul de conducere al acestei organizaţii.