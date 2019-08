În timp ce anchetatorii studiază probele și audiază martorii arestați în dosarul de sclavie de la Vișeu de Sus, în localitate este mare fierbere. Toate televiziunile naționale se perindă prin zonă în căutarea senzaționalului și a interviurilor exclusive cu copiii maltratați. Taberele sunt însă împărțite și o parte dintre localnici spun că acuzațiile nu ar fi reale și este vorba despre o înscenare.

„Azi este vorba despre copii.

In special copii din Centru de Reeducare din Viseu de Sus ,Valea vinului ,Project Maramures despre care spune presa ” maltratati si sclavi” .

Interviurile date de acesti copii aflati in acest proiect fara nici o presiune asupra lor. Se poate vedea starea acestor copiilor si educatia de care au parte.

Speram ca adevarul sa iasa la suprafata si fimarile facute de televiziuni sa fie difuzate asa cum sunt ele nu cu modificari sau imagini din alte zone cu alti copii aflati intru totul alta situatie decat cea a copiilor din acest centru.

Asteptam ca institutiile statului sa isi faca treaba, nu cu jumatati de masura, sunt atatia oameni care pot da declaratii si nu sunt luati in seama ”, spune Gabriel Catalin Simon, cel care a și postat pe pagina lui personală de Facebook mai multe filmări cu atmosfera din localitate.

Cinci persoane au fost arestate și alte două cercetate sub control judiciar în acest dosar. În cauză există suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au iniţiat şi au constituit un grup infracţional organizat, anterior anulul 2014, având ca scop aducerea în România în scop de reabilitare şi reintegrare socială, a unor loturi de adolescenţi germani având comportamente antisociale şi ostile ideii de integrare socială, provenind de regulă din medii dezorganizate (părinţi divorţaţi, narcomani, alcoolici etc.), dar nu numai, sau care din cauza unor afecţiuni grave (depresie, psihoză, dependenţă de droguri) au devenit instabili emoţional şi prezintă comportamente dezordonate.

S-a reţinut faptul că, tinerii erau luaţi de către statul german în custodie, de la părinţii acestora, după care erau încredinţaţi organizaţiei respective pentru a intra în „programul de reabilitare” promovat de iniţiatorul şi coordonatorul acesteia, inculpatul S.B.S, ajutat de către soţia sa şi de către celelalte persoane, cetăţeni români.



În programele Projekt Maramureş erau prevăzute în scop de reabilitare o multitudine de activităţi recreative, menite să stimuleze dorinţa de linişte şi de integrare a tinerilor, de regulă în mijlocul naturii, beneficiind de educaţie multidisciplinară prin intermediul unor specialişti în pedagogie, psihologie şi diverse activităţi lucrative.

În realitate, tinerii erau excluşi de la orice formă de continuare a studiilor, li se confiscau actele de identitate, bunurile personale (în principal cele care ar facilita posibilitatea de comunicare cu lumea exterioară) şi erau supuşi unor metode dure şi brutale de aşa-zisă educaţie, promovate de către inculpatul S.B.S în baza unor convingeri educative personale.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat faptul că, membrii grupului au aplicat metode barbare asupra minorilor, prin aducerea şi ţinerea acestora în condiţii de veritabilă sclavie, fiind exploataţi prin obligarea lor la executarea unor munci fizice epuizante, dincolo de capacităţile lor, şi îndeplinirea unor servicii lucrative (în sensul legii penale), exercitându-se asupra lor acte de constrângere fizică adesea extremă (bătăi repetate, privare de hrană, lipsire de libertate prin închiderea într-un aşa-zis „arest”, exercitarea unor manopere medicale intruzive împotriva voinţei lor şi în ignorarea voită a unor consecinţe grave pentru organismul lor, legarea cu funii, înhămarea la căruţă alături de animale, ţinerea deliberată a minorilor în ger şi în frig sau în ploaie etc.) şi verbală, constând în umilinţe şi acte specifice torturii. Toate acestea au fost de natură să creeze grave traume psihice şi fizice minorilor, unii dintre ei având intenţii suicidale din această cauză.

Un aspect deosebit de important este acela că în grupul infracţional organizat şi iniţiat de către inculpaţii S.B.S, S. B. şi N. V. au fost racolaţi şi cooptaţi pe parcurs mai multe persoane de încredere, de regulă fie rude cu inculpatul N. V., fie apropiaţi ai acestuia, care au avut roluri bine determinate în desfăşurarea activităţii infracţionale.

Fondurile băneşti asigurate de statul german pentru finanţarea activităţii acestui proiect erau însuşite de către membrii grupului, despre care subzistă suspiciunea că, utilizând mai multe metode ilicite practicate pentru a asigura o aparenţă de legalitate, nu a respectat principiile şi regulile folosirii fondurilor respective în scopurile dedicate.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 27.08.2019, au fost identificate sume importante de bani, respectiv suma de 8.665 euro găsită la domiciliul inculpatului N.V. și suma de 137.450 euro găsită la domiciliul cetățeanului german, S.B.S., a căror proveniență nu au putut să o justifice.

La data de 28.08.2019, Tribunalul Maramureș a dispus arestare preventivă a inculpaților S.B.S., Ş.G., N.V., B.T. și N.S. pentru o perioadă de 30 de zile, iar față de inculpatul M.I.M. s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.