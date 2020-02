Doctorul clujean Florin Mărghitaș, posesorul unei clinici de luptă împotriva dependențelor de tot felul, consideră că drogurile au scăpat complet de sub control în România! Ca urmare, pe lângă activitatea sa de zi cu zi – desprinsă, parcă, dintr-un film de acțiune – a făcut demersurile pentru a deschide, curând de tot, o linie verde națională, care să funcționeze în intervalul orar 16.00 – 8.00, când actuala linie națională a Agenției Naționale Antidrog nu funcționează! „Există deja sute de mii de dependenți de drog sau alcool și e vital să venim în sprijinul lor și al familiilor acestora, pentru a le oferi un serviciu de informare, consiliere și suport în tot acest interval”, declară medicul.

“În Germania sunt 8.000 de centre antidrog, România are doar 40”!

La cei 54 de ani ai săi, medicul clujean Florin Mărghitaș, absolvent al U.M.F. „Iuliu Hațieganu”, se poate mândri cu o biografie ieșită din comun: după o experiență de cincisprezece ani în Germania, la Spitalul de Medicină Psihosomatică din Gűtersloch, unde a lucrat sub îndrumarea renumitului medic Andreas Ploeger – discipol al părintelui psihanalizei, Sigmund Freud – acesta s-a întors în Clujul natal. Acolo, în apropierea pădurii Făget, a deschis o clinică destinată dependenților de alcool, droguri, jocuri de noroc, medicamente, alimente sau suferinzilor de politoxicomanie. Și, de circa șase ani, în clinica lui își găsesc vindecare o parte din cetățenii români, britanici, spanioli, americani sau italieni care apelează la serviciile medicului, specializat în folosirea metodelor holistice, constând în abordarea dependenței din punct de vedere fizic, psihic și social, în cadrul comunităților terapeutice.

Ajunși în clinica medicului Mărghitaș, până la sosirea acestuia suntem invitați în cabinetul său, după care suntem tratați cu cafea de către un bărbat extrem de politicos care la prima vedere, după aspectul tarat, pare a fi pacient. Iar, la sosirea medicului, când îl întrebăm ce e cu straniul personaj – intrigați că nu am fost preluați, așa cum ne așteptam, de o asistentă – acesta râde și ne mărturisește, destins: „N-o să mă credeți, dar am câțiva colaboratori apropiați tocmai din rândul foștilor dependenți și pacienți de-ai mei, în care am multă încredere – asta pentru că ei sunt cei mai buni cunoscători ai bolilor pe care încercăm să le vindecăm”.

Nu poartă halat, așa cum suntem obișnuiți să vedem de obicei într-o clinică, dar asta o face în mod intenționat, pentru că – susține el – medicul din acest domeniu trebuie să pară foarte normal, să fie apropiat de pacient, evitând astfel să-l inhibe în vreun fel. Apoi, după ce trasează câteva sarcini asistentei șefe, care-i dăduse raportul, se concentrează pe discuția noastră. Și – om cu nenumărate probleme pe cap, aflat în permanență într-un adevărat raliu cu viața – trece rapid la tema care-l preocupă la această oră cel mai mult: deschiderea liniei verzi pentru dependenții de droguri sau alcool.

„Vedeți, aici e problema: la această oră serviciul de stat al Agenției Naționale Antidog oferă consiliere zilnică doar până în jurul orei 16.00. Ori, existând deja sute de mii de dependenți de drog și alcool, în principal aparținătorii și familiile lor întâmpină uriașe probleme, în intervalul după închiderea liniei verzi de la Agenție: la acele ore nu au cui să se adreseze și să fie informați, consiliați și îndrumați spre o terapie. Noi, ceea ce vrem să oferim, prin voluntariat, este un serviciu de informare, consiliere și suport – de la ora 16.00 până la 8.00 dimineața – pentru dependenții și aparținătorii lor aflați în stare de criză. Cel târziu peste o lună acest serviciu va funcționa, deoarece am făcut toate demersurile pentru a organiza echipe de voluntari – psihologi, studenți mediciniști, de psihologie sau de asistență socială și începem deja instruirea.

Ei vor avea competențe strict limitate, adică vor informa pacienții și aparținătorii despre riscurile și pericolul consumului, despre centrele specializate unde se pot trata și vor informa aparținătorii ce au de făcut și unde se pot adresa. În Germania sunt 8.000 de centre specializate pentru informarea, consilierea și pregătirea pacienților dependenți, pe când în România, în afară de cele patruzeci de centre antidrog, de la județe, nu există niciun centru! Problema cea mai mare este aceea că pacienții vin la tratament fără a fi informați și pregătiți în prealabil pentru un tratament staționar, ei neavând nicio noțiune în acest sens, plus că după tratament, în afară de grupele Alcoolicii Anonimi sau Narcoticii Anonimi nu există niciun loc specializat pentru tratamentul lor ambulatoriu post-internare”!