Liga Studenților „Pintea Viteazul” (LSPV) a câștigat titlul de „ONG-ul anului 2019” pentru toate activitățile desfășurate în acest an prin intermediul cărora a îmbunătățit viața studențească din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Premiul a fost oferit de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Maramureș care a organizat joi, 12 decembrie, Gala Voluntarilor Maramureșeni.

„Suntem deosebit de bucuroși pentru acest titlul obținut în premieră. A fost un an foarte încărcat pentru noi, în care membrii LSPV au muncit enorm și acum, la final de an, acest premiu vine ca o încununare a eforturilor noastre. Rezumând totul, 2019 a însemnat mii de ore de muncă, zeci de proiecte realizate, dar și un context favorabil învățării. Pe această cale, doresc să îi felicit pe toți membrii LSPV pentru că doar împreună putem să reprezentăm studenții și interesele lor, dar și să facem lumea mai bună, deoarece fiind voluntari, emanăm bunătate, armonie și generozitate! Sperăm că o să fim pe același trend ascendent și în 2020. Orice e posibil”, a declarat Andrei Buda, secretar general al LSPV. Alte categorii premiate în cadrul galei au fost: Voluntarul anului (categoria de vârstă 14-18 ani, 19-35 ani, +35 ani); Coordonatorul de voluntari al anului; Proiectul anului (secțiunile Cultură, Educație nonformală, Sănătate, Sport și Recreere, Participare și voluntariat, Muncă și antreprenoriat). De asemenea, Asociația DEIS a acordat premiul „Keep on Going” pentru cea mai de impact poveste de voluntariat, la nivel personal.