Deoarece Evaluarea Cadrelor Didactice este un elemente foarte important un demersul academic, Liga Studenților ”Pintea Viteazul” organizează un giveaway pentru studenții Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Inițiativa a avut loc și în trecut, când studenții puteau câștiga tot bilete la Untold, dar și telefoane sau chiar și un laptop.

„Pentru că ne dorim îmbunătățirea calității mediului academic universitar și pentru că ne pasă de parcursul studenției voastre, v-am pregătit o surpriză! 🤩 Sperăm că sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează! 😎

💫 Cu ajutorul partenerilor noștri de la UNTOLD, Bălăngănel și One-IT, v-am pregătit un giveaway care să vă stimuleze interesul de a parcurge Evaluarea Cadrelor Didactice și să vă răsplătim pentru efortul depus pe tot parcursul acestui an universitar!

🏅 Premiul 1: Invitație dublă la UNTOLD;

🏅 Premiul 2: Un set complet Bălăngănel.ro (hamac, pernă și protecții copac);

🏅 Premiul 3: Premiu surpriză de la One-IT.

Pașii necesari pentru a te înscrie la giveaway:

📍 Parcurgerea și finalizarea Evaluării Cadrelor Didactice;

📍 Like la pagina de Facebook a Ligii Studenților “Pintea Viteazul” + follow pe Instagram;

📍 Like la pagina de Facebook a partenerilor Bălăngănel.ro + follow pe Instagram;

📍 Like la pagina de Facebook a partenerilor One-IT + follow pe pagina de Instagram;

📍 Etichetează 2 prieteni în comentarii (poți adăuga mai multe comentarii atâta timp cât persoanele etichetate sunt diferite);

📍 Share public pe profilul tău la această postare.

‼️ ATENȚIE! Persoanele câștigătoare vor fi nevoite să ne arate dovada parcurgerii Evaluării Cadrelor Didactice! În caz contrar, vom alege un alt câștigător. ‼️

Giveaway-ul se desfășoară pe perioada 9 – 15 iunie 2022! Mult succes!” – anunță reprezentanții studenților băimăreani.