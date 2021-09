Miercuri după-amiază, CS Minaur și CSM Bacău au disputat primul meci al etapei a treia din Liga Zimbrilor, un meci disputat în devans, deoarece Minaur este angrenată și în competițiile europene și are meci sâmbătă la Gabrovo, cu Lokomotiv Oriahovița, în manșa secundă a primului tur din EHF European Cup.

A fost un meci greu pentru echipa noastră, care a fost condusă până pe finalul primei reprize, de o grupare bine strunită de Sandu Iacob și cu un inter stânga, Sretenovic, extrem de eficient. Bacăul a condus ultima oară cu 12-13 (27), apoi a avut un jucător eliminat, iat Minaur a marcat de patru ori consecutiv, două dintre reușite fiind după aruncări în poarta goală. După reluare, băimărenii au încercat să păstreze distanța de trei goluri luată până la pauză, chiar au și reușit acest lucru până cu 10 minute înainte de ultimul fluier, când CSM Bacău s-a apropiat la un singur gol: 24-23. A mai fost apoi un gol și în min. 54, 27-26, dar Minaur a reușit să gestioneze în favoarea sa finalul de meci și să obțină trei puncte extrem de muncite.

CS Minaur Baia Mare – CSM Bacău: 30-28 (16-13)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 300 spectatori

Arbitri: Diana Carmen Ciulei (Brașov) – Silviu Stănescu (Moreni). Observator FRH: Remus Cojocaru (Brașov)

Aruncări de la 7m: 3-1 (transformate: 2-1; a ratat Căbuț). Minute de eliminare: 6-12 (în min. 52, Gabriel Bujor a primit cartonaș roșu pentru trei eliminări)

CS Minaur: Anton Terekhov, Barna Buzogany (8 intervenții) – Călin Căbuț 6 (unul din 7m), Milan Kotrc 4 (unul din 7m), Stefan Vujic 4, Tomas Cip 3, Gabriel Massuca Teca 3, Andrei Buzle 3, Stevan Vujovic 3, Daniel Bera 2, Tudor Buguleț 1, Robert Nagy 1. Nu au jucat: Răzvan Pop, Mihai Bușecan, Erik Pop, Mihai Dobra. Antrenor: Alexandru Sabou

CSM Bacău: Viachaslau Saldațenka (6 intervenții), Vlăduț Rusu (10 intervenții), Răducu Tamaș (nu a intrat) – Stevan Sretenovic 9, Gabriel Bujor 5, Ionuț Rotaru 4 (unul din 7m), Teo Coric 4, Mihai Bujor 3, Eduard Iordachi 2, Rareș Stănică 1, Laurențiu Bălăceanu, Bahdan Serhel. Antrenori: Sandu Iacob și Alexandru Acsinte

Călin Căbuț (jucător Minaur): “A fost la început mai greu, pentru că am intrat mai greu în meci, dar e bine că ne-am revenit, că s-a văzut diferența de valoare și că am câștigat. Urmează o deplasare lungă până în Bulgaria, o să fim plecați timp de patru zile și nu este chiar cel mai confortabil drum, la 14-15 ore, dar sper să trecațaem cu brio și să ne întoarcem toți sănătoși.”

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “Victorie este victorie însă mai avem mult de muncit. |ncet încet reușim să rezolvăm situațiile de joc, de timing între jucători. Ne-a surprins astăzi Bacăul cu apărarea avansată, dar am reușit să facem față până la urmă. Am reușit să rupem puțin jocul în favoarea noastră când am jucat cu Vujic și cu Căbuț în același timp. Le-am atras băieților atenția înainte de meci când am văzut că Bacăul a venit cu 12 jucători că nu trebuie să ne relaxăm. Același lucru le voi cere și le meciul pe care-l vom juca în Bulgaria, pentru că trebuie să respectăm munca pe care o face, să respectăm clubul pentru care muncim.”

Sandu Iacob (antrenor Bacău): “Avem nevoie de puncte mai degrabă decât de complimente. Complimentele sunt minunate, dar nu țin loc de puncte. Toată admirația pentru băieții ăștia care luptă din toate puterile. Când întâlnești adversari de talia celor ca Dinamo, Steaua, Baia Mare, echipe care își permit loturi de 18-20 de jucători, chiar mai mult, care își permit să schimbe diferite sisteme, e mai simplu. Luptăm mai departe, pentru că asta știm să facem”.

Ionuț Rotaru (jucător Bacău): “A fost un meci greu, ne și așteptam să fie dificil, dacă este să ne raportăm la situația noastră actuală. Eu zic că am dat azi tot pe teren, atât am reușit, cu bune cu rele. Sunt mândru că reușim în formula actuală să ducem meciurile până la capăt și sperăm să vină și ceilalți alături de noi. Noi încercăm să ne batem la fiecare meci, dar deocamdată asta este realitatea. Suntem mândri că reușim să facem față condițiilor actuale.” (Sursa: csminaur.ro)