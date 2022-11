Cu un parcurs modest în campionat inclusiv după înlocuirea lui Ciprian Danciu cu Mihai Iosif, Minaur nu vrea să aibă soarta ultimei echipe maramureșene prezentă în Liga 2.

Fotbal Comunal Recea, formație de lângă Baia Mare promovată în liga secundă tot de Danciu, a retrogradat și apoi s-a desființat după doar un sezon în anticamera fotbalului românesc, în vara anului 2022.

Minaur mai are două meciuri în acest an, înainte de pauza de iarnă, va încheia în partea a doua a clasamentului și a început deja campania de achiziții pentru restul sezonului, cele trei partide care vor mai fi din sezonul regular și cele șase din play-out.

Graiul Maramureșului susține că șefii echipei au cinci jucători pe lista achizițiilor, iar cu trei dintre ei s-ar fi bătut palma. Este vorba despre un portar și doi atacanți, necunoscuți încă.

Raul Avram a semnat cu Minaur: ”Cu siguranță vom face lucruri frumoase împreună și o vom menține în Liga 2”

Portarul este Raul Avram, ultima dată la Petrolul Ploiești, jucător care recunoaște că a semnat contractul cu Minaur și spune pentru Liga2.ro ce l-a convins să accepte oferta echipei din Baia Mare și ce obiective are alături de aceasta.

”Am avut mai multe oferte, dar cea mai concretă a fost cea de la Minaur. M-a contactat domnul Miriuță, am avut o discuție în care mi-a spus ce lucruri frumoase se vor face la Baia Mare. De aceea, a doua zi după telefonul dânsului, m-am urcat în mașină și am plecat spre Baia Mare. Un oraș frumos, cu oameni frumoși, o echipă de tradiție, la care cu siguranță vom face lucruri frumoase împreună și o vom menține în Liga 2, iar din vara anului următor să tragem la promovare!

Îmi plac provocările, de aceea am ales Minaur. În primul rând este o miza uriașă de a ne menține în Liga 2 și după să tragem la promovare! Am reușit cu Petrolul de la Liga 3 la Liga 2 și după în Liga 1, de ce să nu fie și cu Minaur?”, a spus Avram, care și-a încheiat contractul cu Petrolul pe care amiabilă, la începutul lunii octombrie.

Cu Minaur, Avram a semnat un contract valabil pe un an și jumătate și va avea drept de joc începând din primăvara anului viitor, când Liga 2 se va relua.