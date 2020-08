Kelemen Hunor, a declarat marți că Uniunea are „o mie de motive” să dea jos Guvernul Orban, susținând că „este un haos total în țară”, dar a precizat că va lua o decizie în ziua votului moțiunii de cenzură. Liderul UDMR a apreciat totodată, că în ceea ce privește alegerile parlamentar, o coaliție PNL – USR PLUS – UDMR este „una dintre variantele fezabile”, care ar putea oferi stabilitate.

„Criză politică există în România din 2012. Suntem într-o criză politică permanentă. În martie am votat Guvernul Orban. Noi l-am fi votat și pe Cîțu, pentru că am intrat în criză sanitară și aveam nevoie de guvern. Peneliștii au stat acasă de frica bolii și noi am venit și am dat PNL și lui Iohannis un guvern”, a spus liderul UDMR despre votul de învestire a Guvernului Orban II în primăvară.

Marile nemulțumiri ale UDMR:

Întrebat dacă este nemulțumit de activitatea Guvernului, Kelemen a replicat tare și răspicat: „Nemulțumit de activitatea Guvernului? Da. Găsiți un om mulțumit în țara asta? Sunt miniștri care au gestionat cât de cât domeniul de activitate și sunt miniștri care nu există, începând cu ministrul de Externe. Să ai un ministru de Externe care nu pleacă din țară, stă acasă și fumează trabuc cu mănuși de cauciuc. Toți miniștrii de Externe pleacă și construiesc relații, inclusiv economice”.

Liderul UDMR și-a exprimat și nemulțumirea legată de începerea școlii, care nu se știe momentan cum se va desfășura: „Eu sunt nemulțumit că începe școala mâine, poimâne și nimeni nu știe ce face. Nici eu nu știu ce fac cu fiica mea. Un haos mai mare nu se poate. Dacă vă uitați la țările din jur, peste tot se știe cum va începe școala”, a afirmat liderul UDMR.

El a criticat și decizia ministrului Sănătății de a realiza un spital regional la Brașov, în detrimentul celui din Târgu Mureș: „Ministrul Sănătății e preocupat cu lucruri absolut interesante. Dă ordin de ministru și dă la Brașov spital regional pe lângă Mureș. Din motive electorale să faci din Brașov spital regional și să dai două județe ca să zici că faci spital regional. Nici măcar elicopterul nu poate să aterizeze, trebuie să aterizeze la Ghimbav”.

Liderul UDMR a afirmat că este „un haos total în țară”.

„Am aflat de la președintele țării că trebuie să ne spălăm pe mâini și de la Arafat și specialiștii din sănătate cum trebuie să gestionăm politic criza. E un haos total”, a spus Kelemen.

Viziunea UDMR-ului pentru gestionarea crizei, dacă Guvernul este demis

Kelemen Hunor a susținut că nu va fi nicio diferență în gestionarea crizei dacă Guvernul cade și rămâne interimar până la alegerile parlamentare: „Cu Guvernul în funcțiune sau un guvern interimar condus de Orban, noi ca cetățeni nu am simți diferența. Poate gestiona și criza sanitară, și criza financiară. Poate da hotărâri, ordine de ministru”.

Întrebat dacă UDMR va vota în favoarea moțiunii de cenzură, Kelemen Hunor a replicat: „Nu știu. Nu am discutat. Vom decide în ziua votului. Avem o mie de motive să dăm jos Guvernul. Vom decide în ziua votului ca să nu fim victime. Să nu fim noi cei care fac ca decizia să meargă în dreapta sau în stânga și ei să se victimizeze și să zică că noi suntem vinovați de bolnavi și morți”.

Liderul UDMR a spus că, dacă va cădea Guvernul, sunt trei variante: fie rămâne Cabinetul Orban până la alegerile parlamentare, ceea ce nu constituie „nicio tragedie”; fie după 27 septembrie se va constitui o coaliție care va spune asumăm guvernarea de perioadă scurtă până la alegeri și vrem să mergem împreună la alegeri; fie să încerce Klaus Iohannis să propună un guvern condus de Ludovic Orban sau de altcineva din PNL sau de un așa-zis tehnocrat, care în mod sigur nu va trece de Parlament, pentru că același PSD care dă jos Guvernul nu are cum să voteze un alt guvern PNL după două săptămâni.

„Singura soluție constructivă pe termen lung e o coaliție majoritară, dar nu văd acel lider care să se gândească la așa ceva și care să pregătească România pentru perioada următoare”, a mai spus Kelemen.

Întrebat dacă este dispus să treacă peste animozitățile cu USR și să facă parte dintr-o alianță cu PNL și USR PLUS, Kelemen Hunor a răspuns:

„Este o variantă pentru că ar însemna o coaliție stabilă, dar nu am discutat nici cu colegii mei. E una dintre variantele fezabile. O coaliție va fi. PNL-USR va fi o coaliție extrem de puternică, dar doar ei singuri după maximum 2 ani de zile se vor întoarce unii împotriva altora și de aceea e nevoie de o coaliție mai mare.”