România a ajuns într-un punct pe care nu ni-l imaginam vreodată. După prestația lamentabilă cu Muntenegru, te poți gândi că aproape orice reprezentativă poate să ne bată.

Cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță la „butoane”, naționala mare arată tot mai rău. Uneori chiar jalnic, așa cum s-a întâmplat la Podgorica, pe un stadion care arată mai rău decât cel de la Hunedoara, acolo unde 10.000 de oameni s-au înghesuit la barajul cu Baia Mare.

E timpul ca numele mari din fotbalul românesc să se implice, ca să nu ajungem să jucăm în Liga Națiunilor cu San Marino și Malta. Și să avem emoții și cu amatorii.

Muntenegru speră chiar să prindă o calificare la Campionatul European, după modelul Macedoniei de Nord, care a ajuns să fie aplaudată de români la București.

Dacă noi defilăm în continuare cu Răzvan Burleanu și „nea Mihai” Stoichiță, ei au la conducere un nume imens. Câștigător de Liga Campionilor din postura de jucător, Dejan Savicevic conduce fotbalul din Muntenegru, după ce și-a dat repede seama că n-are cum să fie un mare antrenor.

Pe transmisiunea meciului de aseară, după golurile gazdelor, am mai observat un lucru pe Prima TV. Pe banca gazdelor stătea tot un nume mare. Dar nu știam în ce postură. Am aflat repede. Îl mai știți pe Mirko Vucinic? Fostul atacant al lui AS Roma și Juventus este secund la echipa națională, de la care s-a retras în 2017.

În timp ce alții progresează și cu ajutorul legendelor, vezi calificarea Serbiei la Campionatul Mondial după victoria formidabilă cu Portugalia, noi ne facem cu fiecare ocazie de râs. Gică Popescu și Gică Hagi se chinuie să realizeze lucruri mari la Farul, Dorinel Munteanu a ajuns să se bată la promovarea în Liga 2, iar Florin Răducioiu, fotbalist cu goluri în primele cinci ligi ale Europei, nu este băgat în seamă nici la Dinamo. Astfel, am ajuns singura țară din Europa care și-a făcut țăndări cele mai importante nume.

Marți, urmează pentru România meciul cu Bosnia lui Dzeko și Pjanic. Probabil, un alt „coșmar”. Dacă noi n-am mai fost la un Mondial de pe vremea „Generației de Aur”, ei au fost la masa „bogaților” în 2014. În anul în care Răzvan Burleanu îl înlocuia pe Mircea Sandu. În toată această perioadă, bilele albe sunt puține. Calificarea în semifinalele Euro U21 o știți. La fel, prezența istorică la Olimpiadă. Dar mai e ceva de semnalat. Unii de la FRF chiar își fac treaba. E vorba de departamentul media, care ne ține la curent cu interviuri și cele mai noi informații. Totuși, fotbalul se joacă pe teren. Nu în birouri!