Persoanele cu sânge de tip A (II) sunt cele mai sensibile la infecția cu coronavirus COVID-19, în timp ce persoanele cu sânge de tip O (I) sunt cele mai puțin sensibile, arată cercetările unui grup de oameni de știință chinezi, publicate pe medRxiv.

Au fost analizate datele a 2.200 de pacienți din trei spitale din Wuhan și Shenzhen.

Potrivit cercetătorilor, distribuția normală a tipului de sânge la cetățenii din Wuhan este următoarea: 34% au tip de sânge O (I), 32% au sânge de tip A (II), 25% au sânge de tip B (III) și 9% au sânge tip AB (IV).

Pentru a obține aceste date, oamenii de știință au analizat un grup de control format din 3.700 de cetățeni Wuhan neinfectați, potrivit studiului „Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility”, coordonat de mai mulți cercetători chinezi și publicat de medRxiv.

Majoritatea pacienților cu coronavirus din Wuhan (38%) au tipul de sânge A (II), în timp ce 26,4% au tipul de sânge B (III) și 25,8% au tipul de sânge O (I). Cel mai mic număr de pacienți (10%) au grupa AB (IV), fiind și cei mai puțini în oraș.

Prin urmare, ponderea persoanelor cu tip de sânge A (II) este mult mai mare în rândul pacienților cu coronavirus decât în mod normal, în timp ce persoanele cu sânge de tip O (I) sunt mult mai puține.

Pentru a verifica aceste date, cercetătorii au analizat 398 de pacienți suplimentari din Wuhan și Shenzhen, iar noile date susțin ipoteza că persoanele cu sânge de tip A (II) sunt cele mai sensibile la infecția cu coronavirus.

Această ipoteză este o atenționare pentru cei care au grupa de sânge A (II) să nu se abată de la recomandările autorităților de prevenție a infectării, alături de ceilalți cetățeni.