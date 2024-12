Lacrimi fierbinți, zbucium colectiv, manifestări disperate, anunțuri de sinucideri controlate se înregistrează în aceste zile în orașul cu cele mai multe sate (cartiere) aparținătoare, după ce primarul reales a decis să renunțe la dregătoria locală pentru a fi membru în Parlamentul Românei.

E deznădejde mare în urma acestei plecări spre alte zări de traiste pline cu de toate, dar deloc surprinzătoare pentru cei care știau dinainte de mânăria prin care Gabriel Zetea, liderul PSD Maramureș, a bătut palma cu Lucian Morar pe un pariu cu final cunoscut. Clauzele stipulau că în situația în care Zetea câștigă președinția CJ, morarul din Ulmeni va fi pe locul unu sau doi pe listele PSD pentru Camera Deputaților.

Se spune că Zetea l-ar fi vrut chiar pe prima poziție, cu toată supărarea colegilor de partid care nu pot uita comportamentul golănesc al actualului deja deputat, pe vremea când acesta „valsa” prin alte partide, și își bătea joc de alegătorii care l-au trimis acum în parlament.

Nu l-a pus pe primul loc, dovedind că are un reflex condiționat la posibilele nereguli ce ar putea fi descoperite la unele lucrări de investiții anterioare sau viitoare. Că vorba aia, e mult de lucru, bani sunt, firmele se înghesuie la ușă, doar de un pic de protecție mai e nevoie.

Susținătorii fideli ai morarului nu trebuie să cadă în depresie, cu toate că și noi am avut o lacrimă îndreptată spre țărână când am citit asta: „După 16 ani dedicați administrației publice locale am luat decizia de a renunța la funcția de primar pentru a servi intereselor întregului Maramureș, din funcția de deputat. Vreau să mulțumesc fiecărui locuitor din Ulmeni și satele aparținătoare pentru încrederea acordată, în toate alegerile care au avut loc. Mulțumesc consilierilor locali din Ulmeni pentru votul de încredere oferit lui Lucian Morar Jr., care preia funcția de viceprimar al orașului. La cei 25 de ani are deja 4 ani de experiență acumulată în administrația locală băimăreană și sunt sigur că va lua decizii înțelepte pentru orașul nostru, alături de primarul interimar al orașului Ulmeni”.

Asta înseamnă un politician grijuliu față de cetățeni. Forțat de situație, pleacă într-o funcție mai înaltă, dar nu uită de cei care l-au ridicat din mocirla Chelinței. Ca să-i fericească în continuare, după 16 ani de mărețe realizării, le lasă în fruntea târgușorului rămas la stadiul medieval, pe fiului lui, morarul junior. Nu avem nicio îndoială că urbea de pe Someș va face pași semnificativi spre epoca pietrei sau fierului.

Hai, recunoașteți stimați orășeni că nu meritați atâta atenție din partea unui deputat…

Grigore G. Ciascai