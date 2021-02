Deputatul USR-PLUS Cătălin Teniţă, un tânăr venit din rândurile societăţii civile, a setat un nou standard de transparenţă, unul care cu siguranţă nu va fi pe placul vechilor politicieni.

„Ieri m-am întâlnit cu o prietenă tare dragă şi susţinătoare. Care a tras mult în campanie ca eu să fiu votat. Ea mi-a zis scurt: ‘Sper că te ţii de promisiunea transparenţei forfetare’. Răspunsul: Evident. Îmi propun să mă ţin de tot ce am promis. Iar dacă nu reuşesc sau îmi schimb opiniile să comunic clar motivele”, a declarat Cătălin Teniţă.

Parlamentarul a apreciat că sunt „trei chestii pe care trebuie să le practicăm ca să reprezentăm cu adevărat bine”:

1. Să fim transparenţi.

2. Să depunem eforturi reale.

3. Acele eforturi să se concretizeze măcar parţial în schimbare.

„Aşadar abia când bifăm la punctul 3 e ceva de aplaudat. Până atunci nu văd mare chestie”, a adăugat Cătălin Teniţă.

Aşadar, deputatul a prezentat public ce s-a întâmplat cu banii luaţi de la stat:

Indemnizaţia încasată de mine în calitate de parlamentar este după cum urmează:

Decembrie 2020: 4170 lei (pe 30 decembrie 2020)

Ianuarie 2021: 11600 lei (pe 5 februarie 2021)

Nu am încasat alte sume (diurne, alocaţii de locuinţă etc). Am dat la departamentul de plaţi două conturi separate: cel personal pentru sumele care mi se cuvin mie şi un cont curent special pentru cheltuieli forfetare şi alte chestiuni de acest gen, pentru a publica în totalitate extrasul.

Venituri şi cheltuieli forfetare

Încasări:

Pentru Decembrie 2020: 4900 lei (în 30 decembrie 2020, prin depunere numerar ridicat de la casierie)

Combustibil 497 lei (aferent lui decembrie 2020)

Pentru Ianuarie 2021: 15000 lei (în 19 ianuarie 2021)

Cheltuieli bunuri şi servicii (în decembrie şi ianuarie):

Laptop în valoare de 2402 lei pentru utilizare de către consilierul juridic

O serie de echipamente video (lumini, mixer video, lavalieră) în valoare de 2426 lei pentru a fi folosite la biroul parlamentar comun pe care vrem să îl facem mai mulţi colegi din circumscripţia Bucureşti

Combustibil în valoare de 270 lei

Cărţi de vizită 70 de lei

Mobilier (dulapuri şi un scaun) pentru birou parlamentar: 4908 lei

Hosting (1 an, multi domeniu) 2 domenii 4 ani: 930 de lei

Licenţă Office 365 anuală multiuser pentru întreaga echipă parlamentară (max 5): 464 lei

Rechizite: 350 lei

Cărţi drept: 400 de lei

Abonament anual Zoom: 482 lei

Abonament anual Evernote: 60 lei

Total cheltuieli decembrie 2020 şi ianuarie 2021: 12752 lei

Suma cash în cont cheltuieli forfetare: 7214 lei

Unde se pot găsi facturile, extrasele şi prezentarea sintetică:

Arhivă facturi/bonuri extrase pe luni aici.

Document centralizator aici.

Am iniţiat procedurile de angajare pentru 2 consilieri (unul pe activitate generală full-time, altul pe activitate juridică – ½ normă). Voi vorbi pe larg despre ei într-un post separat, despre atribuţiile lor, le pun şi CV-urile, dau şi sumele pe care le plătesc (relativ mici, aş zice), ba chiar vreau să facem un raport de activitate lunară pentru fiecare membru al echipei pentru că aşa e normal.

Cam atât deocamdată. Mulţumiri.