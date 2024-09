Weekendul acesta, ca aproape toate de altfel, a fost unul foarte încărcat pentru solista de muzică populară originară din Satu Mare, Lavinia Goste, şi pentru soţul acesteia, dirijorul Orchestrei Naţionale Valahia, Marius Zorilă. Artiştii au onorat mai multe angajamente, printre care și o nuntă ȋn Bucovina, cu nu mai puţin de 1200 de invitaţi. Chiar ȋn timp ce se aflau pe scenă, Lavinia și-a amintit că ȋn aceeași zi și ei trebuiau să aniverseze 18 ani de când formează un cuplu nu doar pe scenă, ci și ȋn viaţă.

„Ne-am bucurat foarte tare ca ȋn acest weekend să onorăm o nuntă extraordinară, la o familie din Bucovina. Ne era dor de un astfel de eveniment, autentic românesc, cu tradiţii și o ȋncărcătură emoţională aparte. Peste 1200 de oameni le-au fost alături tinerilor căsătoriţi și nouă, i-am simţit aproape, au fredonat fiecare cântec alături de noi, ȋntr-o seară de neuitat. De ce spun de neuitat? Fiindcă exact pe scenă am realizat că noi chiar atunci ȋmplineam 18 ani de când formăm un cuplu. Când să mă supăr pe Marius că a uitat de aniversarea noastră, cum face orice soţie care se respectă, mi-am dat seama că nu pot face asta, că doar și eu uitasem. Ca să ne treacă supărarea, ȋn mașină, dimineaţa, la ȋntoarcerea acasă, am spus că vom face din aniversarea asta una de neuitat, că doar am petrecut până dimineaţa, cu peste 1200 de oameni. Să te văd, Zorilă, cum egalezi asta anul viitor!”, a dezvăluit Lavinia Goste.

Întregul an a fost unul încărcat pentru Lavinia şi Marius. După succesul extraordinar înregistrat cu premiera spectacolului de suflet, Autentic Românesc – Din inimi de români, în care peste 100 de artişti le-au fost pe scena Sălii Sporturilor din Baia Mare, cei doi au revenit în atenţia publicului cu o piesă nouă. „Faine-s ardelencele”, semnată chiar de către solistă, este melodia care celebrează autenticitatea şi farmecul Ardealului, îmbinând vechiul cu modernul şi care demonstrează, o dată în plus, versatilitatea şi talentul cu care a fost binecuvântată Lavinia.