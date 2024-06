Aniversarea frumoasei vârste de 40 de ani a găsit-o pe îndrăgita interpretă de folclor, Lavinia Goste, chiar pe scenă. Artista, împreună cu soţul ei, Marius Zorilă, Orchestra Naţională Valahia şi invitaţii lor, artişti de renume din diverse zone ale ţării, au susţinut aseară concertul Autentic Românesc – Din Inimi de români, la Baia Mare.

„Nu pot să vă descriu în cuvinte ce mare bucurie am avut să pot să fiu pe scenă, şi nu oriunde, ci în Maramureşul cel drag, chiar de ziua mea. De mai bine de o lună de zile, şi eu, şi soţul meu, ne-am concentrat toată energia şi ne-am pus tot sufletul în acest concert, care a adus împreună artişti iubiţi de toată România. Ne-am simţit extraordinar la Baia Mare, oamenii au fost absolut senzaţionali, au cântat alături de noi în permanenţă, am făcut poze ȋmpreună la photocornerul superb făcut de talentata Anca Tivadar, am dat și un premiu, pentru cea mai frumoasă ie românească – o vacanţă ȋn Grecia. Am ajuns acasă un pic după miezul nopţii, unde mă aşteptau alte surprize, iar dimineaţa m-au trezit cu tort şi cu o super veste – pornim spre Ţara Ouaşului, unde mă aşteaptă o petrecere surpriză! Sunt recunoscătoare pentru tot ce trăiesc!”, a declarat Lavinia Goste.

Soţul acesteia, violonistul şi dirijorul Orchestrei Naţionale Valahia, mai spune: „Anul acesta, ăsta e cadoul meu pentru soţia mea! Împlinirea frumoasei vârste ne-a prins pe scenă, unde ne stă nouă cel mai bine, alături de oameni dragi nouă! Draga mea, imi doresc să mi te ţină Dumnezeu sănătoasă, de restul ma ocup eu!”, pentru ca mai apoi să continue: „De abia de acum încolo vom începe şi noi să ne gândim la o mini-vacanţă. Ultima perioadă a fost extrem de încărcată. Ne-am pus ambiţia să ne implicăm personal în absolut tot ce a presupus concertul acesta, aşa că nu au prea fost clipe de respiro. De la montarea scenei, la sistemul de sonorizare şi la display-urile de redare video, la repetiţiile cu orchestra, am fost trup şi suflet alături de regizorul de eveniment. Chiar am participat şi la descărcarea camioanelor de producţie, pentru că un astfel de concert poartă din mână în mână mii şi mii de kilograme de echipament. Ne place să credem că totul a fost la înălţime! După ce ne vom linişti un pic ne vom apuca deja de următorul eveniment mare din proiectul Autentic Românesc – Din Inimi de artişti.

Aurel Tămaș, Veta Biriș, Niculina Stoican, Vasile Coca, Florentina și Petre Giurgi, Diana Cîrlig și Ionuț Bledea, Laura Olteanu și Ionela Toma sunt doar o parte dintre artiştii care au acceptat invitaţia Laviniei şi a lui Marius de a le fi alături în spectacolul original care celebrează folclorul la rang de artă şi aduce în faţa publicului filonul autentic românesc