La finalul celei de-a XIX-a ediții a Campionatelor Mondiale de Kempo, organizate în perioada 24-30 Aprilie 2023 în Caldas da Rainha, Portugalia, ediție la care au participat peste 2400 de sportivi din 62 de țări, naționala de Kempo a României a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului mondial pe națiuni cu 307 puncte.

Podiumul celor mai bune cinci țări a fost completat de Spania cu 268 puncte, Portugalia cu 116 puncte, Indonezia cu 66 puncte si Algeria cu 65 puncte.

Printre sportivii care au adus titlul mondial în România a fost și o tânără din comuna Lăpuș. Este vorba de Oana Alexandra Dolha, campioana mondială la Semi-Kempo, categoria sub 65 de kilograme.

Întrebată fiind dacă s-a gândit la aur când a plecat spre Portugalia, Oana ne-a spus: „Sincer nu, mă gândeam la un argint deoarece în sportul acesta sunt foarte multe fete tinere. Eu am 29 de ani. Adversarele mele au fost fete de 21-22 de ani, fete tinere, care fac practică de mici acest sport. Ele din asta trăiesc, antrenându-se zilnic! Credeam maxim că aș putea obține un loc 2, un argint, dar am reușit la categoria mea să mă impun. Am luptat și la -70 unde am câștigat argintul, și două medalii de bronz la -75 și la Full-Kempo -70 kilograme.”

„Am început să fac în Anglia, apoi am făcut o pauză de câțiva ani. Având și un copil mi-a fost greu, iar acum vreo 4 ani m-am reapucat de plăcere, fără să mă gândesc că voi participa la competiții atât de mari.” – a conchis Oana

Atunci când nu este în sala de sport, Oana este instructor de front, fiind militar de carieră în cadrul Batalionului 813 Infanterie Maramureș, primind distincția de „Omul Anului al Forțelor Terestre din România”.

Succesul ei i-a determinat și pe colegii din Batalion să organizeze o ceremonie în cinstea campioanei lor, dar și administrația locală din Lăpuș, satul de baștină al Oanei, a organizat un moment prin care să-și arate recunoștința față de aceasta.

„Cu atâta drag, bucurie, mândrie și emoție am întâmpinat-o azi pe CAMPIOANA MONDIALĂ, LĂPUȘANCA noastră OANA DOLHA! Oameni buni, Oana este campioană mondială la Kempo… mă întreb dacă ne bucurăm îndeajuns, dacă știm să apreciem acest lucru suficient, dacă știm și putem să răsplătim asta așa cum ar trebui?! Noi o susținem, o felicităm și tare ne mândrim cu ea! Este o valoare a noastră a Lăpușului, pentru care cuvintele de laudă sunt prea puține! Oana dragă, mii de felicitări și multă putere în tot ceea ce faci! Te iubim și îți dorim tot ce-i mai frumos!” – a transmis Cristina Buda, primarul din Lăpuș.