Lansarea volumului “Dream Management – Fişa postului pentru cei care aleg să fie managerii propriilor vieţi” va avea loc în data de 22 ianuarie 2020, de la ora 17.30, la Biblioteca Judeţeană Baia Mare, din Bulevardul Independenţei, nr. 4B.

Mulţi dintre noi credem că oamenii care îşi realizează visurile se sacrifică peste măsură, au mai mult noroc sau au nişte abilităţi speciale: sunt mai ageri, mai agili, mai altfel. Mirela Oprea, autoarea volumului “Dream Management – Fişa postului pentru cei care aleg să fie managerii propriilor vieţi” spune că e surprinzător cât de puţin ştim despre ştiinţa realizării aspiraţiilor personale. În acest volum ea arată că în turnul de fildeş al lumii academice, cercetătorii ştiu că nu există forţă motivaţională mai puternică decât cea a visurilor noastre. De asemenea, cercetătorii ştiu şi care sunt strategiile care funcţionează pentru a le realiza. Secretele sunt cunoscute, dar din păcate aceste informaţii nu sunt “traduse” pe înţelesul tuturor.

“Prin acest volum, am dorit să contribui la un efort de “traducere” care să ajute cât mai mulţi oameni să aibă o viaţă mai împlinită. Cartea mea are două surse de inspiraţie. O primă sursă de inspiraţie se află în studiile şi cercetările ştiinţifice care relevă condiţiile în care putem să ne realizăm aspiraţiile personale. O a doua sursă de inspiraţie au reprezentat-o cele peste 60 de ateliere de Dream Management pe care le-am susţinut în ultimii trei ani. Mai mult de 700 de oameni au participat la aceste ateliere şi au realizat visuri şi aspiraţii de care adesea nu s-ar fi crezut capabili. Dar aplicând metode testate şi validate ştiinţific şi făcând parte dintr-o comunitate care îi încurajează, au putut să îşi depăşească limite, uneori cu mai multă uşurinţă, decât s-ar fi aşteptat. Le sunt recunoscătoare celor 78 de persoane care au răspuns unui chestionar foarte detaliat, din care am extras şi mai multe informaţii şi studii de caz”, arată Mirela Oprea.