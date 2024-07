În legătură cu plecarea preotului Sarca Nelu, fost paroh al Parohiei Ortodoxe Băiță de sub Codru, Episcopia Ortodoxă Română Maramureșului și Sătmarului face următoarele precizări:

Preotul Sarca Nelu, paroh al Parohiei Băița de sub Codru, și-a depus în data de 18 iunie 2024, demisia din postul de preot paroh acestei parohii, la Protopopiatul Ortodox Chioar. Protopopiatul a comunicat Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului acest lucru, arătând că la depunerea demisiei, preotul Sarca Nelu a invocat motive personale.

În data de 27 iunie a. c. preotul demisionar a fost chemat la Centrul Eparhial fiind primit în audiență de Preasfințitul Părinte Iustin cu participarea preotului Mihali Adrian – consilier administrativ, iar în fața ierarhului și a consilierului și-a menținut demisia depusă în data de 18 iunie a. c. explicând că, din motive personale, a decis să se retragă din calitatea de paroh nedorind să menționeze alte aspecte ale hotărârii pe care a luat-o unilateral și prin libera lui alegere și afirmând că nu mai dorește să slujească în parohie începând cu data prezentării demisiei.

Drept urmare, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului luând act de dorința preotului Sarca Nelu și urmând a rândui pentru el o altă slujire în cadrul Protopopiatului Ortodox Chioar din care face parte, în conformitate cu Statutul de Organizare și Funcționare a Bisericii Ortodoxe Române și a Codului Muncii, în ședința Permanenței Eparhiale din data de 28 iunie a. c. a aprobat demisia acestuia și încetarea activității de paroh a preotului Sarca Nelu la Parohia Ortodoxă Băița de sub Codru, a declarat parohia vacantă și a scos-o la concurs începând cu data de 2 iulie a. c. în vederea numirii unui nou preot paroh.

Termenul limită pentru înscrierea preoților la concurs este data de 26 iulie 2024, concursul urmând a avea loc pe data de 30 iulie a. c., urmând ca noul preot paroh să poată să intre în activitate pastorală cu data de 1 august 2024, când începe Postul Adormirii Maicii Domnului și este nevoie de un nou păstor pentru săvârșirea sfintelor slujbe.

Până la numirea noului preot, Protopopiatul Ortodox Chioar este îndatorat să asigure preot slujitor care să împlinească toate rânduielile sfinte și să stea la dispoziția credincioșilor din Parohia Ortodoxă Băița de sub Codru.

Rugăm pe Hristos-Domnul ca să rânduiască credincioșilor buni și evlavioși din această comunitate un pastor vrednic care să ducă mai departe destinele acestei parohii prestigioase din Țara Codrului. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Baia Mare,

27 iulie 2024

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului