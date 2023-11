Unul dintre cele mai bune spectacole de comedie ale momentului este într-un mare turneu național.

„Ediţie specială – Lacrimi printre hohote de râs susţinut de Dan Puric şi Adrian Naidin” este, aşa cum ne sugerează şi titlul spectacolului, o trecere prin toate stările umane, de la râs în hohote la o lacrimă scursă discret, din colţul ochiului.

„Ce minune și ce unicat de paradox acest popor român! Cum a putut el dănui în fața istoriei atroce în mod neașteptat pentru celelalte popoare ale lumii, doar prin cele două cetăți ale sale indestructibile. CREDINȚA și UMORUL? Am spus umorul și bășcălia, acea haină terfelită și murdară a omului căzut din condiția omeniei lui. Pesemne atunci când ne-a plămădit ca neam, EL, CREATORUL, atunci in momentul acela cand sufla asupra bucatii de lut care trebuia sa fie poporul roman, a zambit avand totusi neasteptat si o lacrima in coltul ochiului.”

Va invitam la un spectacol alături de bunul si talentatul meu prieten Adrian Naidin, si el o lacrimă de artist, acum în momentele acestea de restriște sufletească, să ne refacem imunitatea ființei românești”, este invitaţia lui Dan Puric.

Spectacolul va avea loc marți, 14 noiembrie, de la ora 19.00, la ATP Tech Center Baia Mare.