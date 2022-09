Miercuri, 07 septembrie, la ora 16.49, polițiștii din Borșa au oprit pentru control, un autoturism condus cu viteza de 82 km/h pe strada Victoriei din oraș.

La volan a fost identificat un bărbat de 24 de ani din oraș, care emana halenă alcoolică. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la C.P.U. Borșa, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Totodată, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

La ora 22.35, polițiștii din Baia Sprie, au oprit pentru control, un autoturism condus pe strada Dumbravei din Satu Nou de Sus.

La volan a fost identificat un bărbat de 53 de ani din Satu Nou de Sus, care emana halenă alcoolică. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Centrul de Permanență din Baia Sprie, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.