Situat in partea de nord-vest a tarii noastre, la confluenta raurilor Iza si Tisa, in mirificul peisaj al depresiunii Maramuresului, Sighetu Marmatiei, „Capitala Maramuresului Voievodal”, implineste azi 694 de ani de la prima atestare documentara.

„Recunoscut ca oras important din punct de vedere economic, comercial si politic are o istorie de care trebuie sa fim mandri si sa facem tot ceia ce depinde de noi pentru a-i da stralucirea de alta data, cu un aer modern, demn de un oras european”, spune Vasile Moldovan, fost prefect al Maramureșului.

La multi ani, Sighetu Marmatiei!