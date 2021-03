De Mărțișor, în data de întâi a lunii martie, în urmă cu 114 ani, în România își începea activitatea Serviciul de Urgență „Salvarea”, la inițiativa și cu aportul familiei doctorului Mina Minovici (1858-1933), de al cărui nume se leagă multe realizări pentru medicina legală din lume, dar și pentru țara noastră. Pe străzile Bucureștiului, prima „Salvare” a apărut chiar mai repede, la 28 iulie 1906, cu un echipaj format din vizitiu și sergent de oraș, care foloseau o trăsură trasă de cai. Sediul era o veche clădire, situată pe cheiul Dâmboviței. La momentul înființării, serviciul medical de urgență purta numele „Societatea de Salvare din București” și își desfășura activitatea sub deviza : „Totdeauna și tuturor, gata de ajutor !”, sub îndrumarea profesorului dr. Mina Minovici. Pentru a rămâne în memoria românilor, data de 28 iulie a fiecărui an marchează „Ziua Națională a Ambulanței în România”.

Din 1907, Salvarea a funcționat regulat în țara noastră, România fiind a treia țară din Europa, după Olanda și Austria, în care acest serviciu era funcțional. Începând cu anul 1907, dr Mina Minovici pune bazele pregătirii practice a studenților din anii terminali de la Facultatea de Medicină, iar peste un an, în 1908, echipajul ambulanței era compus din medici interni și sanitari. În 1912 au sosit la București, de la Paris, primele ambulanțe auto, iar în 1931, profesorul Minovici a teoretizat pentru prima dată în lume „împingerea actului medical calificat la locul accidentului”.

În 1943, în localul Salvării din București a fost înființat Spitalul de Urgență, punându-se bazele primului sistem integrat de asistență medicală de urgență: Salvarea și Spitalul de Urgență. Prima Școală de Ambulanțieri și Operatori Registratori de Urgență din România a fost înființată în anul 1992, în cadrul Serviciului de Ambulanță al Municipiului București. În 1995 au apărut Serviciile Județene de Ambulanță și Serviciul de Ambulanță al Municipiului București, în subordinea Ministerului Sănătății Publice. Apelarea serviciilor de urgență se făcea la acea vreme prin numărul gratuit 961.

Mai târziu, în 2001, a început dotarea cu ambulanțe moderne, printr-un program finanțat de Banca Mondială și doi ani mai târziu, în perioada 2003-2005, a fost introdus în țara noastră apelul unic de urgență 112, care a permis și interconectarea tuturor tipurilor de servicii de intervenție.

De numele doctorului Minovici se leagă și alte premiere, el fiind cel care a pus pe picioare primul Institut de Medicină Legală din lume, în 1898, care era considerat cel mai performant din Europa în acea vreme, un model pentru tot restul lumii. Dr. Mina Minovici este și fondatorul școlii de medicină judiciară, fiind directorul primului Institut de Medicină Legală din România, construit în 1892.