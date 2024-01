Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului împlinește pe 24 ianuarie frumoasa vârstă de 75 de ani.

Cu aceasta ocazie Ierarhii Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului i-au trimis un mesaj de suflet și de felicitare:



Înaltpreasfinției Sale,

Înaltpreasfințitului Părinte ANDREI,

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

Înaltpreasfinția Voastră,

Aniversarea zilei de naștere, prilejuiește fiecăruia dintre noi, cei care am fost chemați să slujim Biserica lui Hristos, un sfânt popas de aducere aminte și de dulce nostalgie după copilăria pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o cu atâta înțelepciune și înainte știință în casa părinților noștri, în satul și ținutul unde El a hotărât să venim în lumea aceasta văzută și minunată.

Cele mai importante două zile din viața noastră sunt de departe: ziua în care am venit pe lume ca dar al lui Dumnezeu, ca bucurie și împlinire a părinților noștri, și a doua, cea mai importantă zi, este cea în care aflăm de ce am venit pe lume. Adică ce misiune avem și care sunt planul și taina lui Dumnezeu cu noi!

La ceas și popas aniversar, la împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani, înălțăm rugăciuni către Atotmilostivul Dumnezeu, să Vă dăruiască pe mai departe, înțelepciunea, blândețea, răbdarea și echilibrul pe care le-ați avut ca Episcop și Arhiepiscop al Alba Iuliei, timp de 20 de ani, și le-ați cultivat, sporit și arătat apoi în demnitatea de Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Ați avut modele în viață: în blândețe, jertfelnicie, înțelepciune și echilibru, pe vrednicul de pomenire, blândul Arhiepiscop Iustinian (episcopul tinereților Înaltpreasfinției voastre); în ctitorie, pe întâiul episcop al Clujului, Nicolae Ivan, iar în cărturărie și educarea tinerilor pe vrednicul de pomenire, întâiul Mitropolit al Clujului – Bartolomeu.

Toate aceste daruri mari și sfinte, primite de la Dumnezeu le-ați împărtășit cu prisosință și dărnicie Bisericii lui Hristos, clerului și poporului lui Dumnezeu.

Primiți, Înaltpreasfinția Voastră, din partea ierarhilor, preoților, dascălilor de teologie, monahilor și poporului dreptcredincios din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, alese gânduri de prețuire, admirație și cinstire și buchetul nostru frumos alcătuit din rugăciuni smerite și gânduri sfinte către Hristos – Arhiereul cel Veșnic, să Vă țină întreg, sănătos și îndelungat în zile și ani, până la vârsta patriarhilor biblici în fruntea sfintei, tinerei și dinamicei noastre mitropolii, având împreuna noastră slujire, comuniune și lucrare sfântă, spre slava Preasfintei Treimi și a sfintei noastre Biserici ortodoxe strămoșești.

Cu frățească întru Hristos îmbrățișare și dragoste,

† IUSTIN

Episcopul Maramureşului şi Sătmarului

† TIMOTEI SĂTMĂREANUL

Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului