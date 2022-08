Este cel mai aglomerat week-end, de până acum, la malul mării, unde gradul de ocupare este de aproape sută la sută. Cei peste 120 de mii de turişti aflaţi pe litoral se bucură de vremea frumoasă şi de vacanţă, deşi preţurile sunt la plafonul maxim pentru acest sezon estival.

După o lună iulie sub așteptări, Mamaia este preferată de un număr mare de turiști. Cele mai multe hoteluri fiind ocupate la capacitate maximă.

În Mamaia e al treilea de când venim aici. Într-adevăr prețurile cam mari, dar noi aici suntem obișnuiți.

Am vreo 10 ani de când vin aici în Mamaia. Am fost în alte stațiuni la noi, dar Mamaia e regina stațiunilor. O masă ca și în Eforie Nord, ca și la Brașov, tot 100 de lei pentru două persoane.

Dacă unii caută tumultul din Mamaia, Eforie Nord sau Vama Veche, alții preferă stațiunile mai liniștite cum ar fi Eforie Sud.

La Eforie Sud, în al doilea an pentru că e mai liniștit puțin, și căutăm apă, mare, dar liniște.

Am fugit din București-ul ăla fierbinte, două trei zile să ne răcorim, dar sincer nu există atracție, efectiv nu ai unde să te duci.

Cristian Bărhălescu, directorul unei agenții de turism din Constanța:

S-a văzut din weekendul care a trecut, că Mamaia a fost supra-aglomerată, la fel Neptunul, de asemenea, Eforie Nord și Sud. Vom vedea un august foarte bine capacitat până după Sfânta Mărie.

Oferta de evenimente s-a mărit. Este perioada serilor cu spectacole de teatru și film, a concertelor de muzică. Festivalul Rock Out Off The Doors din Costinești atrage în acest weekend o mulțime de tineri aglomerate.

Aglomerate sunt şi drumurile către mare, trafic intens fiind pe DN 39 Constanţa – Mangalia, unde se circulă în coloană între Agigea şi Eforie Nord pe sensul către Vama Veche, dar și pe sensul opus între Eforie Sud şi Eforie Nord.

Şoferii sunt sfătuiţi să se deplaseze pe rute alternative şi să păstreze o distanţă corespunzătoare în mers pentru a evita producerea de accidente.