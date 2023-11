Marți, 28 noiembrie, elevii clasei a II-a A, însoțiți de învățătoarea Mariana Nechita și de Ștefania Man, președintele Asociației „Travelling with wheels” din Târgu Lăpuș, i-au bucurat pe bunicii din cadrul Centrului pentru persoane vârstnice „Bunul Samarinean” din Coroieni, cu primul colind din acest sezon, aducând astfel vestea Nașterii Domnului.

Evenimentul face parte din activitățile realizate și în acest an școlar, coordonate de responsabilul SNAC – prof. Reghina Tomai, în parteneriat cu CSEI Baia Mare – prof. Andreea Magdău, Colegiul Național „Mihai Eminescu” – Baia Mare – prof. Anca Gavra și Asociația „Travelling with wheels”, Târgu Lăpuș.



„Mulțumim doamnei Ștefania pentru că ne-a fost alături, părintelui arhimandrit Casian Filip, directorul instituției, părintelui Claudiu Tuns și tuturor celor prezenți, pentru călduroasa primire! Mulțumim, de asemenea, directorilor unităților școlare partenere pentru tot sprijinul, prof. Nicoleta Covaci și prof. Marius Crăciun!”, au menționat cei implicați în proiect.

De asemenea, părintele Casian Filip a spus că un băiețel i-a emoționat până la lacrimi pe cei prezenți spunând: „Dacă aș putea, i-aș îmbrățișa pe toți bunicii din centru!”.

Sursa Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului