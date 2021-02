Președintele de onoare al Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Filiala “Bogdan-Vodă” Maramureș, gl. bg. (rtr) Haralambie Cacină, împlinește azi 98 de ani.

Născut în 22 februarie 1923, în comună Dorna Arini, județul Suceava, Haralambie Cacina a ajuns la 98 de ani de viață. Existența sa de până acum poate servi că lecție de istorie actualelor generații care au în față un model de urmat în ce privește curajul, jertfă și patriotismul. După război, a primit mai multe decorații: Steaua României, Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, Meritul Militar Clasa I și a II-a, Medalia pentru merite deosebite aduse statului, Emblemă de Onoare, dar și Ordinul “Virtutea Militară”.

„Tinerețea mea nu a existat și nu numai a mea. Majoritatea veteranilor care acum sunt la 90 de ani nu au avut tinerețe. Eram născut în zona de război”, declara în urmă cu şase ani pentru emaramures.ro.

Centrul Militar Judeţean Maramureş îl felicită cu următorul mesaj:

LA MULȚI ANI, DOMNULE GENERAL DE BRIGADĂ (RTR) HARALAMBIE CACINĂ! Președintele de onoare al Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Filiala “Bogdan-Vodă” Maramureș, Gl.Bg. (rtr) Haralambie Cacină, împlinește azi o vârstă frumoasă: 98 de ani. Din respect si admirație pentru tot ce simbolizează acest venerabil veteran de război, Comandantul Centrului Militar Județean Maramureș și al Garnizoanei Baia Mare, colonel Vasile-Costel Coste, precum și personalul unității și al A.N.V.R. Maramureș îi doresc multă sănătate și zile cât mai frumoase alături de cei dragi. Pentru amintiri prețioase, postăm din nou ceea ce ne-a declarat dl. General în urmă cu exact 1 an, când comanda garnizoanei și a C.M.J. Maramureș au avut bucuria de a-l avea prezent în zi aniversară pe venerabilul veteran de război: „Am ajuns la o vârstă, aş zice, venerabilă…97 de ani! Poate că am ajuns aici datorită muncii, plăcerii de a munci… zic unii. Am trecut în viaţă prin mari greutăţi, am făcut războiul … Am luptat pentru eliberarea Ardealului. O viaţă dură, grea! După război, am fost militar de carieră… După pensionare, acum vreo 40-50 de ani, am lucrat în continuare… De peste 20 de ani sunt aici…(la Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala „Bogdan Vodă” Maramureş n.n.), în calitate de preşedinte. Nu am fost omul care să mă mulţumesc cu pensioara, am muncit mereu, dar – în special -, aş zice că mi-am iubit patria, pentru totdeauna… Nu am uitat că am participat la eliberarea ţării, că am muncit pentru ea… Asta a fost viaţa mea! Valori morale, reguli simple şi oneste în relaţiile cu oamenii, dar mai presus de toate iubirea de ţară, autentică, curată şi firească, asta transmite generațiilor tinere Gl.Bg.(rtr) Haralambie Cacină.

Foto Centrul Militar Judeţean Maramureş