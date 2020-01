Primul penal national din PNL, Nicolae Robu, si cel mai prost pregatit primar al Timisoarei a fost trimis in judecata de catre DNA pentru fapte de coruptie.

Cand? Saptamana trecuta. Luni.

Intentionat n-am spus nimic. Eram curios sa vad dramul de corectitudine din partea PNL. Voiam sa-l vad pe inculpatul Robu cum isi da demisia si se pune la dispozitia Justitiei. Asa cum a facut seful lui, Orban cand l-a luat DNA. Dar Robu, presedintele PNL Timis, cel care a semnat pentru #farapenaliinfunctiipublice, ramane primul penal national in functia de primar!

Voiam sa-l vad pe Ludovic Orban ca reactioneaza. In cazul secretarului de stat, Valeriu Lupu, cel care a facut accident vineri, tot la Timisoara, beat fiind, imediat, Ludovic, l-a demis. Era de la PMP, probabil ca de aia. In cazul lui Robu, pace si bucurie. Ce DNA, ce dosar, ce penali, ce demise?

PNL e doar un partid ticalos si plin cu penali. Penali multi sunt si in PSD. Doar ca penalii lor, aia din PNL, sunt mai pretiosi. Legea e altfel pentru ei.

Daca la Timisoara, sau oriunde in alta parte, vreun primar PSD era trimis in judecata de catre DNA, PNL facea miting national cu Regele Werner in mijlocul lor cerand in cor ca pesedistul penal, esuat, hot, nenoricit, sa isi dea demisia imediat, sa plece acasa si sa se puna la dispozitia justitiei.

Ce incendii in Australia, ce Trump si Soleimani?!

Primar pesedist trimis in judecat si nu isi da demisa? #Rezistentii cretini in deir, PNL in intravaliu pe jos, televizunile de casa in scandal national. Daramau primaria. Era revolutie!!! Chiar incepea al III lea razboi mondial.

Dar daca e de la PNL, nici vorba. Liniste. Iohannis, ultra-cinstitul presedinte, omul justitiei si al oamenilor curati, niciun cuvant? Orban intaiul, printul Guvernului Meu PNL, pe mute??

Ce sa zica Iohannis? Toata campania si-a facut poze cu Robu-penalul prin Timisoara.

Si ce face Robu? Iese public la toate televiziunile in ziua trimiteri sale in judecata si incepe sa se disculpe spunand ca e total nevinovat! Nimic despre demisie, nimic despre retragerea sa, nimic despre infaptuirea justitiei. Nu, el e nevinovat.

Robule, toti penalii si hotii din tara – spun la fel cand sunt chemati pe la procuratura sa de declaratii. Ca sunt curati. Ca n-au facut nimic. Ca nu ei sunt de vina! Ai fix acelasi discurs infractional. Ca esti imaculat si ca n-ai facut nimic. Nu vrei tu sa lasi judecatorii sa ne spuna daca esti sau nu penal?

Iar asa, inculpatul Nicolae Robu mai are si tupeul ala grosolan, tipic, de altfel, sa spuna ca va candida din nou de primar pentru ca timisorenii il vor!!

Care timisoreni te vor, prietene? Ti-ai batut joc in cel mai aspru mod de Timisoara mea, a noastra, a tuturor timisorenilor. Ne-ai umplut orasul de mizerie, de semafoare. Fara locuri de parcare. Blocuri neanvelopate, oras ramas in paragina. Un chici ce era o data mica Viena, acum ajuns o periferie, o suburbie a trecutului.

Asta e diferenta intre penalii din PSD si penalii din PNL. Iar toti, si unii si altii beneficiaza de prezumtia de nevinovatie.

Poate ca Nicolae Robu nu este vinovat, poate ca este. Nimeni nu il condamna acum. Judecatorii vor decide. Insa daca in discutie era un pesedist, deja era “condamnat” de toata industria de propaganda a PNL direct la inchisoare. Il calcau pe cap!

De asta Iohannis emana multa scarba impreuna cu catelul lui de companie, Ludovic Intaiul, pentru ca demsia e valabila doar pentru pesedisti. Penelistii lor sunt sfinti si raman in functii chiar trimisi in judecata!

Inculpat Nicolae Robu, demisia!!!