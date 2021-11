După ce jurnaliștii de la Recorder au publicat video-reportajul ce l-au filmat la Poienile de Sub Munte în care au prezentat cum un inginer silvic este amenințat cu moartea pentru că își face meseria, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna TÁNCZOS (UDMR) a cerut explicații la Regia Națională a Pădurilor. Cel puțin asta susțin surselor noastre din interior, care au precizat și faptul că acesta era ”foc și pară” și a cerut ANCHETE URGENTE pentru a scoate la iveală toate neregulile de la Ocolul Silvic Poienile de Sub Munte.

Astăzi, jurnaliștii de la www.vasiledale.ro l-au contactat pe directorul Direcției Silvice Maramureș, Alexandru Daniel Paicu, căruia i-au solicitat o reacție despre acest subiect.

”Într-adevăr domnul ministru s-a interesat despre situația de la Poienile de Sub Munte. Am solicitat anchete de urgență care trebuie să evidențieze realitatea de la Poienile de Sub Munte. Dacă aspectele sesizate de jurnaliștii de la Recorder se vor adeveri, cei vinovați vor fi trași la răspundere” ne-a declarat Paicu, director DS Maramureș.

Cât despre faptul că inginerul care a fost intervievat și care a dezvăluit cum dispare pădurea din zona Poienilor ar fi fost mutat la Borșa la câteva zile după realizarea filmărilor, directorul Paicu a precizat că nu este adevărat. ”Colegul nostru Tăut avea în administrare două districte, dintre care un district al altui coleg. Practic el în clipa de față a rămas cu administrarea districtului inițial. Mai mult, în urma unui raport întocmit de colegii de la protecția muncii, ne-a fost recomandat ca acesta să nu mai muncească în zona respectivă pentru a evita conflicte, care doamne ferește, ar fi putut duce la lucruri extrem de grave. La fel s-a întâmplat și cu pădurarul cu care domnul Tăut a avut un conflict” a spus Alexandru Daniel Paicu, director DS Maramureș.

Așa se explică și faptul că aseară la Direcția Silvică Maramureș era zarvă mare aseară. Așa spun sursele noastre.

Pe de altă parte, noi vă prezentăm ce nu au filmat cei de la Recorder. Colegii noștri au filmat o tăbliță în care inginerul silvic era amenințat cu moartea: ”Atenție Tăut, gunoiule! Te așteaptă moartea într-o zi!”. Noi am primit o fotografie în care era scris și răspunsul inginerului silvic: ”Nu mor caii când vor câinii! Tăut”.

Facem precizarea că nu știm dacă inginerul silvic a postat răspunsul deoarece nu am reușit să luăm legătura cu dânsul pentru a ne confirma sau infirma.