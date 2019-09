Bătaia sângeroasă în urma căreia un tânăr de 30 de ani şi-a pierdut viaţa, iar alţi trei au ajuns la spital, a pornit de la două grupări de proxeneţi care şi-au dat întâlnire în Piaţa Constituţiei pentru a-şi împărţi teritoriile.

Potrivit unor surse, cele două grupări de proxeneţi au mai multe prostituate în străinătate, iar noaptea trecută şi-au dat întâlnire în Piaţa Constituţiei din Bucureşti pentru a negocia zonele în care acţionează.

Despre aceste evenimente punctează jurnalista Sorina Matei pe pagina de socializare:

Clanurile de interlopi și proxeneți din rețelele de crima organizata s-au tăiat și împușcat, dat cu bâte şi săbii aseară în faţa PG, MJ, SRI, in mijlocul Bucureștiului, langa Parlament, pe tarifele fetelor pe care le exploatează. Un individ a murit, alții sunt răniți. Parlamentul, PG, SRI și MJ n-au nicio problemă cu asta. In curând interlopii și rețelele de crima organizata vor intra peste Licu, Hellvig si demisa Ana in birouri. Dacă n-au nicio problema, sa-i invite in birouri, sa medieze ei, sa negocieze intre clanuri. Sa le facă si o cafea. Sta la usa sa-i pazeasca Vasilescu, incompetentul sef. Cetățenii care ii plătesc, Dumnezeu cu mila. Cică problema nu e ca infractorii au ajuns pana la ușile lor, problema e ca bumbaceala a fost in piata Constitutiei. Asta a zis MAI. Un fel de prostul pana nu e și fudul și desprins total de realitati, nu e prost destul.